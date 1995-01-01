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    Ван де Бек согласился на переход в «Эвертон» (Фабрицио Романо)

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек станет игроком «Эвертона».

    Голландский футболист уже дал согласие на переход в клуб из Ливерпуля на правах аренды.

    «Эвертон» заплатит «МЮ» за аренду и будет выплачивать всю зарплату игрока.

    • «МЮ» купил ван де Бека в 2020-м за 39 миллионов евро.
    • В этом сезоне он провел 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 16:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15816

      Garrincha58 4 минуты назад

      погнался за деньгами теперь будешь постоянно иметь от грандов АПЛ а играть в ЛЧ больше не будешь за то Аякс будет

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