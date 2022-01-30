Ван де Бек согласился на переход в «Эвертон» (Фабрицио Романо)

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек станет игроком «Эвертона».
Голландский футболист уже дал согласие на переход в клуб из Ливерпуля на правах аренды.
«Эвертон» заплатит «МЮ» за аренду и будет выплачивать всю зарплату игрока.
- «МЮ» купил ван де Бека в 2020-м за 39 миллионов евро.
- В этом сезоне он провел 8 матчей в АПЛ и забил 1 гол.
«Фиорентина» хочет избавиться от Кокорина
Сборная Польши отказалась от Шевченко из-за русского олигарха
Роналду запрещает своему 12-летнему сыну пользоваться телефоном
Источник: твиттер Фабрицио Романо