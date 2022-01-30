Главные новости дня. Жиго летом перейдет в «Марсель»; «Зенит» заплатит за Алберто 24 миллиона

Официально: Жиго летом уйдет в «Марсель».

Азмун: «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце».

«Данная мера избыточна»: фанаты «Динамо» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID.

«Лацио» хочет арендовать Миранчука с опцией выкупа.

Понсе покинул расположение «Спартака» и улетел на медосмотр для «Эльче» («РБ Спорт»).

«Зенит» заплатит за Алберто 24 миллиона («Чемпионат»).

Полузащитник «Сампдории» Торсби заинтересовал «Спартак» и «Локомотив».

Товарищеский матч «Алания» – «Чукарички» прерван из-за стычки игроков.

«Фиорентина» пытается разорвать контракт с Кокориным.

«Барселона» объявила о переходе Траоре.

Азмун перейдет в «Байер» зимой, расторгнув контракт с «Зенитом» (Лоик Танзи).