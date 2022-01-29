Азмун перейдет в «Байер» зимой, расторгнув контракт с «Зенитом» (Лоик Танзи)

Нападающий Сердар Азмун договорился с «Зенитом» о расторжении контракта. Это позволит ему уйти в «Байер» зимой, с которым уже заключено соглашение.

Азмуна в «Зените» заменит Юри Алберто из бразильского «Интернасьонала».

Контракт Азмуна рассчитан до лета.

В то же время у него уже есть соглашение с «Байером» до 2027 года.

Азмун всю взрослую карьеру проводит в России.

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