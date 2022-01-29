Азмун перейдет в «Байер» зимой, расторгнув контракт с «Зенитом» (Лоик Танзи)

ясно пи**ры голубые видимо за это получат напрямую от байера компенсацию, чтобы не делать трансфер и не отдавать положенные Рубину 20%
Ган**ны и в африке га*д*оны
Нападающий Сердар Азмун договорился с «Зенитом» о расторжении контракта. Это позволит ему уйти в «Байер» зимой, с которым уже заключено соглашение.
Азмуна в «Зените» заменит Юри Алберто из бразильского «Интернасьонала».
- Контракт Азмуна рассчитан до лета.
- В то же время у него уже есть соглашение с «Байером» до 2027 года.
- Азмун всю взрослую карьеру проводит в России.
Азмун: «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце»