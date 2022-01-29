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    Азмун перейдет в «Байер» зимой, расторгнув контракт с «Зенитом» (Лоик Танзи)

    Нападающий Сердар Азмун договорился с «Зенитом» о расторжении контракта. Это позволит ему уйти в «Байер» зимой, с которым уже заключено соглашение.

    Азмуна в «Зените» заменит Юри Алберто из бразильского «Интернасьонала».

    • Контракт Азмуна рассчитан до лета.
    • В то же время у него уже есть соглашение с «Байером» до 2027 года.
    • Азмун всю взрослую карьеру проводит в России.

    Азмун: «Все игроки, тренеры и колхозные фанаты «Зенита» навсегда в моем сердце»

    Источник: твиттер Лоика Танзи

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    29.01.2022 22:44
    Комментарии9
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      Рейтинг: +434

      Forvard47 1 час назад

      ясно пи**ры голубые видимо за это получат напрямую от байера компенсацию, чтобы не делать трансфер и не отдавать положенные Рубину 20%

      Ган**ны и в африке га*д*оны

      1
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      Рейтинг: +20459

      JTherry > Forvard47 51 минуту назад

      с Азмунки сдерут три шкуры, заставят трансфер оплатить, как положено у Миллера...)

      0
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      Рейтинг: +548

      ZENIT*** 1 час назад

      Да хватит уже об этом,можно ещё пару месяцев об этом говорить.Зачем было удерживать игрока,если он уже мыслями видел себя в другом клубе.

      1
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      Рейтинг: +13377

      житель СПб 1 час назад

      Очень интересное решение! Оно позволит и Азмуну не болтаться до лета, и Зенит получит материальную компенсацию - которая несколько смягчит расходы на нового напа Зенита. Пусть все сложится.

      2
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      Рейтинг: +5794

      Semenycch 1 час назад

      Сейчас некоторые СМИ печатают информацию о том, что Зенит отпустит Азмуна зимой и сэкономит на этом около 8 миллионов Евро. 5 миллионов получит от Байера и 3 не заплатит Азмуну в виде премиальных и зарплаты на июня. И эти деньги пустит на покупку Юри. Юри уже в Питере, проходит медосмотр и вскоре уедет с Зенитом на сбор.

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      Рейтинг: +1168

      Форвард 79 1 час назад

      5 лямов и пусть идет

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      Рейтинг: +48

      Demgel 1 час назад

      Столько про Азмуна уже было,вот когда официально будет,тогда другое дело.У сайта явные проблемы с воображением......тут каждому второму дай возможэность он новости поинтересне выложит,или хотя бы анонсы матчей.Будущих)

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      Рейтинг: +48

      Demgel 1 час назад

      Лоик Танзи,Николо Скира,Бред Дрифф,Альфонсо Сурикетти,Максимилан Бробер,Альф Аши Мурам 12,Зарема..............все эти источники такие интересные)))Бомбардир,нет что-ли новостей???

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      Рейтинг: +1669

      lek! 1 час назад

      Ну наконец этот цирк закончился , удачи Сердару в Бундуслиге , надеюсь Бразилец его достойно заменит

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