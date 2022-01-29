«Данная мера избыточна»: фанаты «Динамо» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

Объединение болельщиков «Динамо» подтвердило свое участие в бойкоте матчей, на которых будет использоваться система Fan ID.

«Объединения болельщиков «Динамо» против оформления Fan ID и против посещения матчей под его эгидой!

Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий, а причины внесудебного отказа на посещение футбола нарушают базовые гражданские права и свободы гарантированные Конституцией РФ», – говорится в заявлении.

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина» и «Уфы».

Закон должен вступить в силу с 1 июня.

На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

Клуб АПЛ хочет купить Фомина из «Динамо»

Роналду забанил Transfermarkt из-за своей стоимости