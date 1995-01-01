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    «Данная мера избыточна»: фанаты «Динамо» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

    Объединение болельщиков «Динамо» подтвердило свое участие в бойкоте матчей, на которых будет использоваться система Fan ID.

    «Объединения болельщиков «Динамо» против оформления Fan ID и против посещения матчей под его эгидой!

    Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий, а причины внесудебного отказа на посещение футбола нарушают базовые гражданские права и свободы гарантированные Конституцией РФ», – говорится в заявлении.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Зенита», «Ростова», «Крыльев Советов», «Рубина» и «Уфы».
    • Закон должен вступить в силу с 1 июня.

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    Источник: сайт болельщиков «Динамо»

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    Сегодня, 13:27
    Комментарии19
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      Рейтинг: +57324

      portero 27 минут назад

      Попытка не пытка, надо пробовать всем вместе...

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      Рейтинг: +5444

      GoldPlayFIFARus9 46 минут назад

      Изи, скоро будет всё как кузьмя любит, сидеть в полной тишине, чтобы было слышно как на соседнем секторе чафкает другой кузьмич под пивко прихлюпывая пивасиком. Как руководство зае*ут кузьмичи, тогда запоют по другому

      0
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      Рейтинг: +814

      mama1991 1 час назад

      неужели не понятно что эти гос клубы никому не нужны? плевало правительство на ваши бойкоты... не будет посещаемости не будет финансирования, проще в детский футбол эти деньги отдать, хотят укусить лапу которая их кормит?)))))))

      1
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      Рейтинг: +814

      mama1991 > mama1991 1 час назад

      путину в такой не спокойной мировой обстановке важнее безопасность а не ваш беспонтовый футболишко...

      1
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      Рейтинг: +6343

      BarStep 1 час назад

      "Данная мера..."

      Кто-то объяснит этим узколобым разницу между мерой и законом?!
      Бесят уже своей тупостью все эти "фанаты"..

      2
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      Рейтинг: +695

      jet andy > BarStep 1 час назад

      Закон в этой стране - просто слово.

      1
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      Рейтинг: +6343

      BarStep > jet andy 56 минут назад

      Стесняюсь спросить,
      "в этой стране"., -
      это в какой стране?!

      1
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      Рейтинг: +695

      jet andy > BarStep 34 минуты назад

      В какой, в какой. В Гондурасе!

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      Рейтинг: +6323

      mamba9090909 > jet andy 29 минут назад

      Не нравится ЭТА страна, вали в другую. Там из тебя гендера сделают, будешь **** ботинки чистить. И будешь делать всё без слов, по закону.

      1
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      Рейтинг: +695

      jet andy > mamba9090909 27 минут назад

      Один из главных аргументов ватников: не нравится - вали туда, где хорошо.
      В их холопьих мозгах даже не возникает мысль, что и тут можно сделать так, чтобы "было хорошо". Они не допускают мысли, что народ сам может создавать государство, которое его устроит, а не жить по указке хозяина.

      0
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      Рейтинг: +6323

      mamba9090909 > mamba9090909 27 минут назад

      О!!! **** уже и здесь стало ругательным словом. Звёздочками забивают. А скажите, господа редакторы, кто в Африке живёт, какая раса там преобладает?

      0
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      Рейтинг: +6323

      mamba9090909 > jet andy 25 минут назад

      Нет уж, со своими гендорными замашками вали туда, где это приветствуется.

      1
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      Рейтинг: +695

      jet andy > mamba9090909 22 минуты назад

      Причем тут вообще гендер? У тебя точно вместо мозгов вата)))

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      Рейтинг: +6343

      BarStep > jet andy 19 минут назад

      Ааа..

      В Гондурасе не был, не могу судить так строго)..

      0
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      Рейтинг: +6323

      mamba9090909 > jet andy 9 минут назад

      Гендер? Да так, к слову. Прочитал, что в некоторых школах США, в туалетах, куда ходят все вместе, и девочки и мальчики, поскольку разделять их теперь преступление, по закону, поставили ещё кошачьи туалеты, поскольку среди школьников стало модно идентифицировать себя кошкой. Одну учительницу уволили за отказ мяукать в ответ на мяуканье ученицы.

      0
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      ...
      Рейтинг: +695

      jet andy > mamba9090909 7 минут назад

      А причем тут США? Может еще хохлов вспомнишь? xD

      0
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      Рейтинг: +6323

      mamba9090909 1 час назад

      Про Конституцию РФ вспомнили!. А Конституцией разрешены беспорядки на стадионах?

      2
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      Рейтинг: +7093

      серега кашин 1 час назад

      побунтуют и перестанут, просто они хотят чтоб все шли у них на поводу

      4
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      ...
      Рейтинг: +4221

      neim > серега кашин 1 час назад

      Да, через пару месяцев ни кто и не вспомнит об этом.
      А с июня месяца, дружными пятерками, как на первомае. все фанаты, вместе с простыми болельщиками, пойдут за этими Fan ID .

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