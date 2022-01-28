Кузяев: «У «Зенита» были осечки, так как против нас команды сверхмотивированы, бьются не на жизнь, а на смерть»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев объяснил потери очков в первой части сезона. Дело в мотивации соперников.

– С одной стороны, разгромные победы над соперниками из Москвы, с другой – потери очков с командами из нижней части таблицы. Что это – психология?

– После наших ярких матчей, особенно домашних игр, может, мы думаем, что легко обыграем команду, которая идет намного ниже нас.

Но против «Зенита» команды настраиваются на 100%, сверхмотивированы, против нас бьются не на жизнь, а на смерть. Из-за этого мы допускали осечки.

28-летний Кузяев в сезоне РПЛ провел 13 матчей, сделал 4 голевых паса.

Его команда лидирует.

2022 год «Зенит» начнет матчами 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

Кузяев проводит отпуск в Мексике