Кузяев: «У «Зенита» были осечки, так как против нас команды сверхмотивированы, бьются не на жизнь, а на смерть»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев объяснил потери очков в первой части сезона. Дело в мотивации соперников.
– С одной стороны, разгромные победы над соперниками из Москвы, с другой – потери очков с командами из нижней части таблицы. Что это – психология?
– После наших ярких матчей, особенно домашних игр, может, мы думаем, что легко обыграем команду, которая идет намного ниже нас.
Но против «Зенита» команды настраиваются на 100%, сверхмотивированы, против нас бьются не на жизнь, а на смерть. Из-за этого мы допускали осечки.
- 28-летний Кузяев в сезоне РПЛ провел 13 матчей, сделал 4 голевых паса.
- Его команда лидирует.
- 2022 год «Зенит» начнет матчами 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».
Кузяев проводит отпуск в Мексике
Источник: официальный сайт «Зенита»