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    Кузяев: «У «Зенита» были осечки, так как против нас команды сверхмотивированы, бьются не на жизнь, а на смерть»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев объяснил потери очков в первой части сезона. Дело в мотивации соперников.

    – С одной стороны, разгромные победы над соперниками из Москвы, с другой – потери очков с командами из нижней части таблицы. Что это – психология?

    – После наших ярких матчей, особенно домашних игр, может, мы думаем, что легко обыграем команду, которая идет намного ниже нас.

    Но против «Зенита» команды настраиваются на 100%, сверхмотивированы, против нас бьются не на жизнь, а на смерть. Из-за этого мы допускали осечки.

    • 28-летний Кузяев в сезоне РПЛ провел 13 матчей, сделал 4 голевых паса.
    • Его команда лидирует.
    • 2022 год «Зенит» начнет матчами 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

    Кузяев проводит отпуск в Мексике

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5815

      R_a_i_n 38 минут назад

      Особенно Сочи с Тамбовом)))

      0
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      Рейтинг: +293

      Отчим_Бората 56 минут назад

      .... Да постельные игрища моего сынка с Алармом больше похожи на "битву за жизнь", нежели ваши спектакли на футбольном поле)))

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      Рейтинг: +293

      Отчим_Бората 58 минут назад

      ..... Ахаааахххаахх.... Бьются?? Мотивированы??? Чем??? Денежкой от Газпром за "безпалевный" результат???

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