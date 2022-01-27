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    «Атлетико» купил Васса у «Валенсии»

    Защитник «Валенсии» Даниэль Васс перешел в «Атлетико».

    Мадридский клуб объявил о заключении с игроком контракта до 2023 года.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

    • 32-летний Васс выступал за «Валенсию» с 2018 года.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 21 матче.
    • Рыночная стоимость датчанина – 6 миллионов евро.

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    Источник: сайт «Атлетико»

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    27.01.2022 23:20
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