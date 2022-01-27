«Атлетико» купил Васса у «Валенсии»

Защитник «Валенсии» Даниэль Васс перешел в «Атлетико».

Мадридский клуб объявил о заключении с игроком контракта до 2023 года.

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 2,5 миллиона евро.

32-летний Васс выступал за «Валенсию» с 2018 года.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 21 матче.

Рыночная стоимость датчанина – 6 миллионов евро.

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