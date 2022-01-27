«Манчестер Юнайтед» может заплатить 100 миллионов за летний трансфер Райса

«Манчестер Юнайтед» хочет ближайшим летом купить опорного полузащитника топ-уровня.
Главная трансферная цель клуба – хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс.
На приобретение 23-летнего футболиста «МЮ» может потратить около 100 миллионов фунтов (120 млн евро).
- В этом сезоне Райс забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 28 матчах.
- Его контракт с «Вест Хэмом» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость англичанина – 75 миллионов евро.
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Источник: Manchester Evening News