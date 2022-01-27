Агент Фомина – об интересе «Кристал Пэлас»: «Это слухи, о которых некорректно говорить»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, прокомментировал информацию об интерес к игроку со стороны «Кристал Пэлас».

«У Фомина контракт с «Динамо». Информация об интересе со стороны «Кристал Пэлас» – слухи, о которых некорректно говорить. Переговоры не ведутся», – сказал Маньяков.

Фомин провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.

Контракт Фомина с «Динамо» истекает летом 2025 года.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

«Кристал Пэлас» готов предложить за Фомина до 5 миллионов (Metaratings)