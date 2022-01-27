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    Агент Фомина – об интересе «Кристал Пэлас»: «Это слухи, о которых некорректно говорить»

    Александр Маньяков, агент полузащитника «Динамо» Даниила Фомина, прокомментировал информацию об интерес к игроку со стороны «Кристал Пэлас».

    «У Фомина контракт с «Динамо». Информация об интересе со стороны «Кристал Пэлас» – слухи, о которых некорректно говорить. Переговоры не ведутся», – сказал Маньяков.

    • Фомин провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.
    • Контракт Фомина с «Динамо» истекает летом 2025 года.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

    «Кристал Пэлас» готов предложить за Фомина до 5 миллионов (Metaratings)

    Источник: Sport24

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