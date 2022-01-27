Гвардиола настаивает на трансфере Дибалы в «Ман Сити» (Fooball Italia)

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может перейти в «Манчестер Сити» летом на правах свободного агента.

По информации Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, английский клуб может предложить 28-летнему аргентинцу зарплату в размере 10 миллионов евро в год. Ни один претендент на Дибалу не предложил больше на данный момент.

На трансфере аргентинца настаивает лично главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола. Дибалой также интересуются «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Интер».

В этом сезоне Дибала забил 11 голов и сделал 4 ассиста в 23 матчах.

Его контракт с «Ювентусом» истекает в июне.

Рыночная стоимость игрока – 50 миллионов евро.

Дибала готов перейти в «Ливерпуль»