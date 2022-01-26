«Кристал Пэлас» ведет переговоры по ван де Беку

«Кристал Пэлас» нужен полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек. Это желание главного тренера Патрика Виейра.
Лондонцы ведут переговоры по аренде нидерландца.
- Также ван де Бек интересен «Барселоне».
- В 2020 году «МЮ» купил ван де Бека за 39 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ у 24-летнего игрока 7 матчей, гол.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо