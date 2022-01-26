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    «Решил покинуть «ПСЖ». Неймар хотел вернуться в «Барсу» прошлым летом

    Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что хотел покинуть парижский клуб прошлым летом. Его отец вел переговоры с «Барселоной».

    «Когда я решил, что хочу покинуть «ПСЖ», это было не из-за клуба или болельщиков. Решил так, потому что чувствовал себя лучше в другом месте», – сказал Неймар в документальном фильме от Netflix.

    • Неймар играл за «Барсу» с 2013 по 2017-й год.
    • Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: +249

      svetekanet 1 час назад

      Думаю, Ней считал, что снова будет в тени Месси. Однако сейчас Лео играет неважно. Хотя сам Неймар сейчас в тени Мбаппе.

      0
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      Рейтинг: +1561

      Maxi_7 1 час назад

      А сейчас слабо вернуться?

      0
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      Рейтинг: +9281

      Alekxei Z. 1 час назад

      Проблемы по-моему в том , что парень сам не знает что хочет.
      Если Роналду одержим рекордами , то Неймару ничего не надо, иногда кажется что устал от футбола.

      0
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      Рейтинг: +11

      imeris 2 часа назад

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      Рейтинг: +93321

      zigbert 2 часа назад

      Наверное когда Месси ушел из Барселоны эта идея потеряла смысл.

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      Рейтинг: +2916

      Derzkiy1 > zigbert 1 час назад

      ПСЖ фарм клуб, уверен там никто из звёзд не счастлив, лишь только зп душу греет

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