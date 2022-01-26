«Решил покинуть «ПСЖ». Неймар хотел вернуться в «Барсу» прошлым летом

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал, что хотел покинуть парижский клуб прошлым летом. Его отец вел переговоры с «Барселоной».

«Когда я решил, что хочу покинуть «ПСЖ», это было не из-за клуба или болельщиков. Решил так, потому что чувствовал себя лучше в другом месте», – сказал Неймар в документальном фильме от Netflix.

Неймар играл за «Барсу» с 2013 по 2017-й год.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.

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