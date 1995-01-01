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    Агент Деспотовича: «3 февраля Джордже полетит в Турцию с дублем «Рубина»

    Юрий Горбенко, агент нападающего Джордже Деспотовича, рассказал о ситуации с контрактом игрока с «Рубином».

    «Контракт Джордже с «Рубином» не расторгнут. Они попрощались? Руководство клуба не выходило на меня с предложением о расторжении контракта.

    Третьего числа футболист должен полететь в Турцию с дублем «Рубина». Лично ни с кем не общался, но Деспотович имеет право общаться с кем угодно, – сказал. Горбенко.

    • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
    • Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.
    • На прошлой неделе его отправили в дубль и выставили на трансфер.

    Божович обсудил с Деспотовичем переход в «Арсенал» (Sport24)

    Источник: «Матч ТВ»

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