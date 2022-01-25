Агент Деспотовича: «3 февраля Джордже полетит в Турцию с дублем «Рубина»

Юрий Горбенко, агент нападающего Джордже Деспотовича, рассказал о ситуации с контрактом игрока с «Рубином».
«Контракт Джордже с «Рубином» не расторгнут. Они попрощались? Руководство клуба не выходило на меня с предложением о расторжении контракта.
Третьего числа футболист должен полететь в Турцию с дублем «Рубина». Лично ни с кем не общался, но Деспотович имеет право общаться с кем угодно, – сказал. Горбенко.
- Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
- Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
- Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.
- На прошлой неделе его отправили в дубль и выставили на трансфер.
Божович обсудил с Деспотовичем переход в «Арсенал» (Sport24)
Источник: «Матч ТВ»