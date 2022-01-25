Агент Деспотовича: «3 февраля Джордже полетит в Турцию с дублем «Рубина»

Юрий Горбенко, агент нападающего Джордже Деспотовича, рассказал о ситуации с контрактом игрока с «Рубином».

«Контракт Джордже с «Рубином» не расторгнут. Они попрощались? Руководство клуба не выходило на меня с предложением о расторжении контракта.

Третьего числа футболист должен полететь в Турцию с дублем «Рубина». Лично ни с кем не общался, но Деспотович имеет право общаться с кем угодно, – сказал. Горбенко.

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.

На прошлой неделе его отправили в дубль и выставили на трансфер.

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