Божович обсудил с Деспотовичем переход в «Арсенал» (Sport24)

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».

У 29-летнего футболиста уже состоялся разговор с главным тренером команды Миодрагом Божовичем.

Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.

Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.

Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.

На прошлой неделе его отправили в дубль и выставили на трансфер.

Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы