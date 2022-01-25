Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Божович обсудил с Деспотовичем переход в «Арсенал» (Sport24)

    Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».

    У 29-летнего футболиста уже состоялся разговор с главным тренером команды Миодрагом Божовичем.

    • Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
    • Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
    • Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.
    • На прошлой неделе его отправили в дубль и выставили на трансфер.

    Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

    Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

    В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93286
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru