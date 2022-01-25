Божович обсудил с Деспотовичем переход в «Арсенал» (Sport24)

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович может продолжить карьеру в тульском «Арсенале».
У 29-летнего футболиста уже состоялся разговор с главным тренером команды Миодрагом Божовичем.
- Деспотович выступал за «Рубин» с июля 2020 года.
- Он забил 15 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
- Рыночная стоимость серба – 5 миллионов евро.
- На прошлой неделе его отправили в дубль и выставили на трансфер.
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Источник: Sport24