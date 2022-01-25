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    Гендиректор «Зенита» Медведев: «Хотим, чтобы Сутормин остался. Переход Адамова никак не повлиял на это»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб по-прежнему заинтересован в продлении контракта с Алексеем Суторминым, несмотря на трансфер защитника «Урала» Арсена Адамова.

    «Приобретение Адамова никак не влияет на наше отношение к продлению контракта с Алексеем Суторминым. Мы хотим, чтобы он остался в клубе. Он хорош тем, что может играть на разных позициях.

    Сейчас непростое время. Любой трансфер – международный переход или внутрироссийский – дается непросто. Пребывание «Зенита» на сборах в Дубае совпало с пребыванием «Урала», в ходе ряда встреч и переговоров мы согласовали взаимоприемлемые условия по переходу Арсена Адамова.

    Завтра он должен пройти углубленное медицинское обследование. Если результат будет хорошим, то трансфер вступит в законную силу», – сказал Медведев.

    • Контракт 28-летнего Сутормина с «Зенитом» истекает в июне.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 20 матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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