Главные новости дня. Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей до отмены Fan ID, Бога перешел в «Аталанту»

Фанаты «Спартака» и «Ростова» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID

«Крылья Советов» арендуют Ивана Игнатьева с правом выкупа за 2,5 миллиона («СЭ»)

Дембеле пожаловался на боли в животе, приехав на базу «Барсы». Ему не поверили (AS)

Смолов: «Связываю ухудшение результатов «Локомотива» со сменой тренера»

«Аталанта» объявила о переходе Бога. Несмотря на это, Миранчук останется в команде

Балотелли вызван в сборную Италии впервые с 2018 года

«Уотфорд» уволил Раньери

Азмун заболел коронавирусом. В субботу он нарушил антиковидный протокол во время подписания контракта с «Байером» (Gol Bezan)

Шевченко не уволят из сборной Польши даже в случае поражения от России (Metaratings)

Зарплата Роналду снизится на 25%, если «МЮ» не попадет в топ-4 АПЛ (The Athletic)