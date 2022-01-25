Главные новости дня. Фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей до отмены Fan ID, Бога перешел в «Аталанту»

Фанаты «Спартака» и «Ростова» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID
«Крылья Советов» арендуют Ивана Игнатьева с правом выкупа за 2,5 миллиона («СЭ»)
Дембеле пожаловался на боли в животе, приехав на базу «Барсы». Ему не поверили (AS)
Смолов: «Связываю ухудшение результатов «Локомотива» со сменой тренера»
«Аталанта» объявила о переходе Бога. Несмотря на это, Миранчук останется в команде
Балотелли вызван в сборную Италии впервые с 2018 года
«Уотфорд» уволил Раньери
Азмун заболел коронавирусом. В субботу он нарушил антиковидный протокол во время подписания контракта с «Байером» (Gol Bezan)
Шевченко не уволят из сборной Польши даже в случае поражения от России (Metaratings)
Зарплата Роналду снизится на 25%, если «МЮ» не попадет в топ-4 АПЛ (The Athletic)