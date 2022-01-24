Миранчук останется в «Аталанте», несмотря на трансфер Бога («СЭ»)

Вот и баран... Развесил уши и поверил слова Гасперини о своей важности для него... Теперь с лавки не слезет, когда все выздоровят после коронавируса и порастет мхом .
Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не покинет команду во время зимнего трансферного окна.
Несмотря на сегодняшнее подписание вингера Жереми Бога, россиянин останется в клубе.
При этом «Аталанте» нужно освободить в заявке одно место для игрока без паспорта EС. Это может быть Йосип Иличич по состоянию здоровья или Робин Госенс, которым интересуются в АПЛ.
- В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
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