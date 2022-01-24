Миранчук останется в «Аталанте», несмотря на трансфер Бога («СЭ»)

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не покинет команду во время зимнего трансферного окна.

Несмотря на сегодняшнее подписание вингера Жереми Бога, россиянин останется в клубе.

При этом «Аталанте» нужно освободить в заявке одно место для игрока без паспорта EС. Это может быть Йосип Иличич по состоянию здоровья или Робин Госенс, которым интересуются в АПЛ.

В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

Смолов обвинил нового тренера «Локомотива» в неудачах клуба

Из «Спартака» уйдет один из лучших игроков команды

В «Барселоне» считают, что Дембеле выдумывает травмы