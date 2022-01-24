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    Миранчук останется в «Аталанте», несмотря на трансфер Бога («СЭ»)

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не покинет команду во время зимнего трансферного окна.

    Несмотря на сегодняшнее подписание вингера Жереми Бога, россиянин останется в клубе.

    При этом «Аталанте» нужно освободить в заявке одно место для игрока без паспорта EС. Это может быть Йосип Иличич по состоянию здоровья или Робин Госенс, которым интересуются в АПЛ.

    • В этом сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2022 22:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +864

      Lilipyt 5 часов назад

      Вот и баран... Развесил уши и поверил слова Гасперини о своей важности для него... Теперь с лавки не слезет, когда все выздоровят после коронавируса и порастет мхом .

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      Рейтинг: +11576

      Fusballer 6 часов назад

      Аталанта подписала Бога. Выше некуда.

      0
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      Рейтинг: +57127

      portero 6 часов назад

      Ну вот, лимит то есть, правда в ЕС много стран, выбор побольше чем у нас...

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