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    Фанаты «Ростова» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

    Объединение болельщиков «Ростова» подтвердило свое участие в бойкоте матчей, на которых будет использоваться система Fan ID.

    «Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», единогласно приняли решение отказаться от оформления «паспорта болельщика» (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введен.

    Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля.

    На наш взгляд, такое отсеивание «неправильных» болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр.

    Несмотря на это, мы были, есть и будем с «Сельмашем» до конца и продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами.

    Один за всех и все за одного! Wild Legion: West Band, Top Ten, Ю-3, Западное направление, P.T.F, Unity, Первый Класс, The Illusion, Петровград, КМБ10, U86, S.W.Y.» – говорится в заявлении.

    • Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака».
    • Новые правила вступят в силу с 1 июня.

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    Источник: Rostselmash Fans

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13601

      ilichkadr 3 минуты назад

      Да, уж..........дебилизм, выпендрёж и позёрство докатились уже и до Ростова.

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      Рейтинг: +10861

      BRO_football 10 минут назад

      Отличные новости! А то ковид опять бушует. Очень кстати, если все фанаты останутся дома.

      0
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      Рейтинг: +5663

      Semenycch 1 час назад

      Чем меньше хулиганов на стадионов, тем больше на этих стадионах нормальных семей!

      4
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      Рейтинг: +163

      воинКС > Semenycch 1 час назад

      Нормальным тоже FanID придётся делать. На трибунах меньше народу будет в разы, пустые трибуны, я ходил не больше пяти игр в сезон с семьей, никаких карточек точно делать не буду, в кабак лучше схожу.

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