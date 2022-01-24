Фанаты «Ростова» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID

Объединение болельщиков «Ростова» подтвердило свое участие в бойкоте матчей, на которых будет использоваться система Fan ID.

«Мы, активные фанаты «Ростсельмаша», единогласно приняли решение отказаться от оформления «паспорта болельщика» (Fan ID) и посещения спортивных мероприятий, на которых он будет введен.

Мы считаем, что введение данной меры не будет способствовать повышению безопасности и комфорта для зрителей, а станет очередным инструментом для и так уже повсеместного и чрезмерного контроля.

На наш взгляд, такое отсеивание «неправильных» болельщиков направлено на искоренение организованного и красочного фанатского боления и превращения спортивных мероприятий в немой театр.

Несмотря на это, мы были, есть и будем с «Сельмашем» до конца и продолжим поддерживать клуб всеми доступными нам способами.

Один за всех и все за одного! Wild Legion: West Band, Top Ten, Ю-3, Западное направление, P.T.F, Unity, Первый Класс, The Illusion, Петровград, КМБ10, U86, S.W.Y.» – говорится в заявлении.

Ранее о бойкоте матчей с Fan ID объявили фанаты «Спартака».

Новые правила вступят в силу с 1 июня.

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