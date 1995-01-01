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    Зарплата Роналду снизится на 25%, если «МЮ» не попадет в топ-4 АПЛ (The Athletic)

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду понесет финансовые потери, если его команда не финиширует в первой четверке АПЛ.

    По информации The Athletic, в случае непопадания манкунианцев в Лигу чемпионов на следующий сезон зарплата 36-летнего футболиста снизится на 25 процентов.

    Португалец будет зарабатывать 360 тысяч в неделю вместо 480.

    • В этом сезоне Роналду провел 23 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.
    • «МЮ» набрал 38 очков в 22 турах и занимает 4-е место в таблице АПЛ.

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    Источник: The Athletic

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +57127

      portero 3 часа назад

      Вот почему так сильно волнуется Роналду!!!

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      Рейтинг: +10871

      BRO_football 4 часа назад

      Совсем обедняет. Очень жалко Роналду. Придётся на вторую работу на завод устраиваться, чтобы выжить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5676

      Semenycch 4 часа назад

      А зарплата остальных футболистов команды не изменится?

      1
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      Рейтинг: +669

      Soccerdealer63 4 часа назад

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