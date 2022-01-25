Зарплата Роналду снизится на 25%, если «МЮ» не попадет в топ-4 АПЛ (The Athletic)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду понесет финансовые потери, если его команда не финиширует в первой четверке АПЛ.

По информации The Athletic, в случае непопадания манкунианцев в Лигу чемпионов на следующий сезон зарплата 36-летнего футболиста снизится на 25 процентов.

Португалец будет зарабатывать 360 тысяч в неделю вместо 480.

В этом сезоне Роналду провел 23 матча, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

«МЮ» набрал 38 очков в 22 турах и занимает 4-е место в таблице АПЛ.

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