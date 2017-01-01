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    Фанаты «Спартака»: «Возращение болельщиков на стадион возможно только при полной отмене Fan ID»

    Представители объединения болельщиков «Спартака» Supporters Group прокомментировали решение о бойкоте матчей команды из-за введения Fan ID.

    – Есть ли в кругу фанатского движения те, кто не согласен с заявлением о бойкоте и собирается ходить на оставшиеся матчи сезона?

    – В кругу фанатского движения и среди представителей активной поддержки «Спартака» по данному вопросу было полное единогласие! Несогласных с ним нет.

    – Если введут послабления Fan ID, болельщики не будут менять своего решения?

    – Возращение болельщиков на стадион возможно только при полной отмене принятого законопроекта. Никакие послабления на наше решение не повлияют.

    – Точно еще неизвестно, будет ли распространяться Fan ID на РПЛ. Если вдруг перед сезоном-2022/23 объявят, что его не будут вводить на матчах чемпионата России, фанаты вернутся на стадион?

    – У нас нет никаких сомнений в том, что система будет в первую очередь внедрена именно на матчах РПЛ. Футбол был, есть и будет самым популярным и любимым видом спорта в России, и именно он, согласно закону, примет первый удар.

    • Новые правила вступят в силу с 1 июня.
    • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

    Фанаты «Спартака» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID

    «Спартак» – о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «Такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает»

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3532

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Надеюсь все ультрас откажутся от посещения стадионов. Будут смотреть в барах в пабах, на диванах. Нормальные болельщики смогут ходить семьями на стадион, не опасаясь, что их 12ти летний сынок заразится вирусом ультрасфаната.

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      Рейтинг: +3211

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Как же хорошо, что этих придурков на стадионах станет поменьше. Не только спартаковских придурков, а и всех остальных.

      0
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      Рейтинг: +942

      Нас Много 2 часа назад

      Мне кажется без фанов футбол не умрёт, а вот на стадионах неадекватов с файерами в жопе станет поменьше...

      1
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      Рейтинг: +13219

      Cleaner 4 часа назад

      Да не ходите. Устраивайте разборки между своими спартаковскими ПОДКЛАНАМИ вне стадиона.

      2
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      Рейтинг: +499

      111Hunter111 5 часов назад

      Человек не скотина ко всему привыкает


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