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  • Фанаты «Спартака»: «Возращение болельщиков на стадион возможно только при полной отмене Fan ID»

Фанаты «Спартака»: «Возращение болельщиков на стадион возможно только при полной отмене Fan ID»

24 января 2022, 16:41
5

Представители объединения болельщиков «Спартака» Supporters Group прокомментировали решение о бойкоте матчей команды из-за введения Fan ID.

– Есть ли в кругу фанатского движения те, кто не согласен с заявлением о бойкоте и собирается ходить на оставшиеся матчи сезона?

– В кругу фанатского движения и среди представителей активной поддержки «Спартака» по данному вопросу было полное единогласие! Несогласных с ним нет.

– Если введут послабления Fan ID, болельщики не будут менять своего решения?

– Возращение болельщиков на стадион возможно только при полной отмене принятого законопроекта. Никакие послабления на наше решение не повлияют.

– Точно еще неизвестно, будет ли распространяться Fan ID на РПЛ. Если вдруг перед сезоном-2022/23 объявят, что его не будут вводить на матчах чемпионата России, фанаты вернутся на стадион?

– У нас нет никаких сомнений в том, что система будет в первую очередь внедрена именно на матчах РПЛ. Футбол был, есть и будет самым популярным и любимым видом спорта в России, и именно он, согласно закону, примет первый удар.

  • Новые правила вступят в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

Фанаты «Спартака» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID

«Спартак» – о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «Такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает»

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (5)
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111Hunter111
1643032373
Человек не скотина ко всему привыкает
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Нас Много
1643040668
Мне кажется без фанов футбол не умрёт, а вот на стадионах неадекватов с файерами в жопе станет поменьше...
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Иван Петров 1986
1643045445
Как же хорошо, что этих придурков на стадионах станет поменьше. Не только спартаковских придурков, а и всех остальных.
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Кузьмич на трибуне
1643047349
Надеюсь все ультрас откажутся от посещения стадионов. Будут смотреть в барах в пабах, на диванах. Нормальные болельщики смогут ходить семьями на стадион, не опасаясь, что их 12ти летний сынок заразится вирусом ультрасфаната.
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Дядя Серёжа
1643073663
...Возращение болельщиков на стадион возможно только при полной отмене принятого законопроекта. Никакие послабления на наше решение не повлияют... Группа громких ребят с фаерами зачастую - не все болелщики. Да и древком от флага закон не перешибить, ему пофиг ультиматумы.
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