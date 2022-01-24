Фанаты «Спартака»: «Возращение болельщиков на стадион возможно только при полной отмене Fan ID»

Представители объединения болельщиков «Спартака» Supporters Group прокомментировали решение о бойкоте матчей команды из-за введения Fan ID.

– Есть ли в кругу фанатского движения те, кто не согласен с заявлением о бойкоте и собирается ходить на оставшиеся матчи сезона?

– В кругу фанатского движения и среди представителей активной поддержки «Спартака» по данному вопросу было полное единогласие! Несогласных с ним нет.

– Если введут послабления Fan ID, болельщики не будут менять своего решения?

– Возращение болельщиков на стадион возможно только при полной отмене принятого законопроекта. Никакие послабления на наше решение не повлияют.

– Точно еще неизвестно, будет ли распространяться Fan ID на РПЛ. Если вдруг перед сезоном-2022/23 объявят, что его не будут вводить на матчах чемпионата России, фанаты вернутся на стадион?

– У нас нет никаких сомнений в том, что система будет в первую очередь внедрена именно на матчах РПЛ. Футбол был, есть и будет самым популярным и любимым видом спорта в России, и именно он, согласно закону, примет первый удар.

Новые правила вступят в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре.

Фанаты «Спартака» пообещали бойкотировать матчи, где будет применяться Fan ID

«Спартак» – о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «Такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает»