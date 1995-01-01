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    «Спартак» – о бойкоте фанатов из-за Fan ID: «Такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал решение фанатских объединений бойкотировать матчи команды.

    • «Фратрия» сообщила, что игры будут игнорироваться из-за скорого введения Fan ID на стадионах.
    • Бойкот продлится до тех пор, пока от системы не откажутся.

    «Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает.

    Болельщики «Спартака» – лучшие в России, их поддержка очень важна для команды. При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме», – сказал Зеленов.

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    Источник: «Чемпионат»

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