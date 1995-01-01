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    Сергеев: «Сразу видно, что «Зенит» большой клуб. Все на высшем уровне»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о переходе в клуб из Петербурга.

    – Как себя ощущаете в ходе первого сбора с «Зенитом»?

    – Понятно, что пока втягиваюсь. Новый коллектив и вообще все новое. Сразу видно, что «Зенит» большой клуб.

    С другой стороны, ребята тоже после отпуска, сейчас все в одной тарелке, так что форму вместе набираем. Коллектив очень классный, тренерский штаб – все на высшем уровне. Остается только работать, играть.

    • Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
    • Он перешел в петербургский клуб из «Крыльев Советов».
    • Сумма трансфера – 2,15 миллиона евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:10
    Комментарии13
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      Рейтинг: +1851

      serglider 38 минут назад

      Интересно попади Ваня, например, в МС, сказал бы, что это космос))) А вообще, пора Ваня, выходить на проектную мощность! В ФНЛ выдавал голешники на гора, а в РПЛ что-то забуксовал.

      0
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      Рейтинг: +10398

      playsh 2 часа назад

      Смотри Ваня,а то как Кокошу - отправят куда-нибудь,скажем - в Зеню-2 к Радибуланову на стажировку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4206

      neim 2 часа назад

      Как бы тебе Ваня не затеряться в этом "большом". Там уже много перспективных и хороших игроков заблудились ))).

      2
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      Рейтинг: +57119

      portero 3 часа назад

      Давай Ваня у тебя нет время на притирку, надо сразу место в основе забирать...

      2
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      Рейтинг: +11571

      Fusballer > portero 3 часа назад

      Да, не 20 лет.

      1
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      Рейтинг: +13219

      Cleaner 4 часа назад

      Большие клубы играют в плей-оф Лиги Чемпионов. Зенит там?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11571

      Fusballer 6 часов назад

      Удачи, Иван! С Дзюбой, самое главное, поменьше общайся.

      1
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      Рейтинг: +5659

      R_a_i_n > Fusballer 5 часов назад

      Вообще стороной его обходить. Он плохому научит))

      3
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      Рейтинг: +13219

      Cleaner > R_a_i_n 4 часа назад

      Дзюба может научить быть ЛУЧШИМ НАПАДАЮЩИМ России за все годы.

      0
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      Рейтинг: +11571

      Fusballer > Cleaner 4 часа назад

      Тем более с Газпромом - мечты сбываются! Видел я, как натягивали Дзюбу до звания лучшего в прошлом сезоне в матче с Тамбовом. Защитники разбегались в разные стороны - позорное зрелище было. Но так надо было! Негоже, чтобы лучший игрок в истории ни разу единолично не был лучшим бомбардиром сезона РПЛ.

      3
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      Рейтинг: +13219

      Cleaner > Fusballer 4 часа назад

      А я видел, как защитники Спартака прошедшей осенью разбегались перед нападающими Зенита и Дзюбин ШЕСТОЙ гол вам. 7:1(СЕМЬ:ОДИН)!!!!!!!!!!!!!!! Так надо было? РЖУ ни могу!!!...)))

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      Рейтинг: +11571

      Fusballer > Cleaner 3 часа назад

      Ржи, ржи, ты же конь. Посмотрим на других коней в деле. Люксембуржские любители уже натянули профи.

      2
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      Рейтинг: +13219

      Cleaner > Fusballer 2 часа назад

      Про летний триумф Спартака на тренировочном Кубке Вы уже забыли? Там Спартак рвал всех соперников! А осенью сник до ДЕСЯТОГО места и до игры, над которой все ржут!

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