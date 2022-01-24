Сергеев: «Сразу видно, что «Зенит» большой клуб. Все на высшем уровне»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о переходе в клуб из Петербурга.
– Как себя ощущаете в ходе первого сбора с «Зенитом»?
– Понятно, что пока втягиваюсь. Новый коллектив и вообще все новое. Сразу видно, что «Зенит» большой клуб.
С другой стороны, ребята тоже после отпуска, сейчас все в одной тарелке, так что форму вместе набираем. Коллектив очень классный, тренерский штаб – все на высшем уровне. Остается только работать, играть.
- Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
- Он перешел в петербургский клуб из «Крыльев Советов».
- Сумма трансфера – 2,15 миллиона евро.
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Источник: «Матч ТВ»