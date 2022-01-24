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    Ломаев: «Мечтаю об АПЛ, но даже в Чемпионшип бы поехал»

    Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев признался, что мечтает поиграть в АПЛ.

    – Как у тебя с английским?

    – В Кемерово на локдауне плотно занялся: раз пять в неделю. Вышел на неплохой разговорный уровень. Вернулся в Москву, но, как ни обещал родным, забросил. Хочу на сборах к этому вернуться.

    И с тем же Бейлом пригодится в общении, да и вообще с английским тебя любой клуб может взять. В Европе акцент на знание языка. Я бы хотел там себя попробовать, АПЛ – мечта. Так бы даже в Чемпионшип поехал.

    • В этом сезоне Ломаев пропустил 18 голов в 18 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +13219

      Cleaner 4 часа назад

      Мечтать не вредно. Но лучше тренироваться больше. В Европе акцент не на знание языка, а на ХОРОШУЮ игру в футбол. Если ты крутой игрок, всем будет до фонаря твое знание или незнание языка.

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      Рейтинг: +748

      OBOLEV 5 часов назад

      Даже в чемпионшип ) Серьезно ?! Там лига бабла. Каждый год переходят за огромные деньги футболисты в АПЛ. Мэдисон, Воткинс , Буэндия все из чемпионшипа за приличные деньги переходили в АПЛ

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      Рейтинг: +57119

      portero 6 часов назад

      Там зарплата выше чем в Крыльях???
      Или думаешь мостик в АПЛ? Видно не зовут пока, габариты маловаты для АПЛ....

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