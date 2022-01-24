Ломаев: «Мечтаю об АПЛ, но даже в Чемпионшип бы поехал»

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев признался, что мечтает поиграть в АПЛ.

– Как у тебя с английским?

– В Кемерово на локдауне плотно занялся: раз пять в неделю. Вышел на неплохой разговорный уровень. Вернулся в Москву, но, как ни обещал родным, забросил. Хочу на сборах к этому вернуться.

И с тем же Бейлом пригодится в общении, да и вообще с английским тебя любой клуб может взять. В Европе акцент на знание языка. Я бы хотел там себя попробовать, АПЛ – мечта. Так бы даже в Чемпионшип поехал.

В этом сезоне Ломаев пропустил 18 голов в 18 матчах.

Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.

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