Ломаев: «Мечтаю об АПЛ, но даже в Чемпионшип бы поехал»

Мечтать не вредно. Но лучше тренироваться больше. В Европе акцент не на знание языка, а на ХОРОШУЮ игру в футбол. Если ты крутой игрок, всем будет до фонаря твое знание или незнание языка.
Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев признался, что мечтает поиграть в АПЛ.
– Как у тебя с английским?
– В Кемерово на локдауне плотно занялся: раз пять в неделю. Вышел на неплохой разговорный уровень. Вернулся в Москву, но, как ни обещал родным, забросил. Хочу на сборах к этому вернуться.
И с тем же Бейлом пригодится в общении, да и вообще с английским тебя любой клуб может взять. В Европе акцент на знание языка. Я бы хотел там себя попробовать, АПЛ – мечта. Так бы даже в Чемпионшип поехал.
- В этом сезоне Ломаев пропустил 18 голов в 18 матчах.
- Его рыночная стоимость – 2 миллиона евро.
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