Влахович не принимает предложение «Арсенала», так как хочет перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович продолжит карьеру в АПЛ.

21-летнего серба хочет подписать «Арсенал». Лондонцы уже сделали форварду предложение.

Сам Влахович желает перейти в «Манчестер Сити», поэтому еще не ответил «Арсеналу». Он хочет играть в Лиге чемпионов.

Влахович – самый подорожавший игрок 2021-го года (с 16 до 70 миллионов).

В этом сезон он забил 17 голов в 21 матче Серии А.

«Зенит» накажет Азмуна за переход в «Байер»

Игроки «Манчестер Юнайтед» недовольны Роналду

На Кубке Африки команда сыграет с полевым игроком в воротах