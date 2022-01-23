Влахович не принимает предложение «Арсенала», так как хочет перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович продолжит карьеру в АПЛ.
21-летнего серба хочет подписать «Арсенал». Лондонцы уже сделали форварду предложение.
Сам Влахович желает перейти в «Манчестер Сити», поэтому еще не ответил «Арсеналу». Он хочет играть в Лиге чемпионов.
- Влахович – самый подорожавший игрок 2021-го года (с 16 до 70 миллионов).
- В этом сезон он забил 17 голов в 21 матче Серии А.
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Источник: La Repubblica