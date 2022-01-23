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    Фарке: «Моя игровая философия? Усердная работа, честность, удовольствие»

    Главный тренер «Краснодара» Дани Фарке раскрыл свое тренерское кредо. Он настроен получать удовольствие от футбола.

    «Моя философия в нескольких словах? Усердная работа. Игроки и тренеры вынуждены многим жертвовать.

    Честность. Я не приемлю тщеславия в раздевалке. Я всегда честен с игроками. Игроки ценят честность, даже если она излишне прямая.

    Удовольствие. Футбол – это игра, мы просто хотим веселья, мы хотим развлекать фанатов, делать их счастливыми.

    Моя игровая философия построена на этих принципах», – сказал Фарке.

    • Последним клубом Фарке был «Норвич».
    • Он заменил в «Краснодаре» уволенного Виктора Гончаренко.
    • Контракт Фарке рассчитан до 2024 года.

    Фарке: «Моя команда всегда должна атаковать и комбинировать»

    Источник: твиттер «Краснодара»

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    23.01.2022 15:56
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