Фарке: «Моя игровая философия? Усердная работа, честность, удовольствие»

Главный тренер «Краснодара» Дани Фарке раскрыл свое тренерское кредо. Он настроен получать удовольствие от футбола.

«Моя философия в нескольких словах? Усердная работа. Игроки и тренеры вынуждены многим жертвовать.

Честность. Я не приемлю тщеславия в раздевалке. Я всегда честен с игроками. Игроки ценят честность, даже если она излишне прямая.

Удовольствие. Футбол – это игра, мы просто хотим веселья, мы хотим развлекать фанатов, делать их счастливыми.

Моя игровая философия построена на этих принципах», – сказал Фарке.

Последним клубом Фарке был «Норвич».

Он заменил в «Краснодаре» уволенного Виктора Гончаренко .

. Контракт Фарке рассчитан до 2024 года.

Фарке: «Моя команда всегда должна атаковать и комбинировать»