Фарке: «Моя игровая философия? Усердная работа, честность, удовольствие»

Главный тренер «Краснодара» Дани Фарке раскрыл свое тренерское кредо. Он настроен получать удовольствие от футбола.
«Моя философия в нескольких словах? Усердная работа. Игроки и тренеры вынуждены многим жертвовать.
Честность. Я не приемлю тщеславия в раздевалке. Я всегда честен с игроками. Игроки ценят честность, даже если она излишне прямая.
Удовольствие. Футбол – это игра, мы просто хотим веселья, мы хотим развлекать фанатов, делать их счастливыми.
Моя игровая философия построена на этих принципах», – сказал Фарке.
- Последним клубом Фарке был «Норвич».
- Он заменил в «Краснодаре» уволенного Виктора Гончаренко.
- Контракт Фарке рассчитан до 2024 года.
Фарке: «Моя команда всегда должна атаковать и комбинировать»
Источник: твиттер «Краснодара»