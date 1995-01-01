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    Фарке: «Моя команда всегда должна атаковать и комбинировать»

    Главный тренер «Краснодара» Дани Фарке раскрыл свое тренерское кредо. Он будет играть в атаку.

    «Я всегда хотел быть протагонистом на поле. Я всегда хотел играть в атаку.

    Да, ты можешь выигрывать в футбол, паркуя автобус в ожидании контратаки, ошибки противника или стандартного положения. Но я считаю, что если ты хочешь выиграть лигу, ты должен уметь доминировать на поле. Владеть мячом, контролировать игру, не реагировать, а провоцировать игру.

    Я не сильный приверженец стандартных схем. Важно быть гибким и во время игры, и не перегружать игроков и их головы.

    Моя команда всегда должна вести игру, атаковать, комбинировать, двигать мяч. Именно так мы и хотим играть», – сказал Фарке.

    • Последним клубом Фарке был «Норвич».
    • Он заменил в «Краснодаре» уволенного Виктора Гончаренко.
    • Контракт Фарке рассчитан до 2024 года.

    «Осталось понять, что это такое». Фарке провел первую тренировку в «Краснодаре»

    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

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    Сегодня, 09:30
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +1118

      Форвард 79 1 час назад

      Статистика его прошлой карьеры не отображает его нынешних убеждений
      А так молодец, концепцию клуба уловил))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +15760

      Garrincha58 2 часа назад

      чтобы так играть нужны качественные исполнители, а так с шашкой наголо толку не будет и заявлять такие лозунги значит просто бринчать языком

      2
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      Рейтинг: +38652

      Project Бабангида 2 часа назад

      не завязнуть бы вашему протагонизму в нашем черноземе. год картофелем всё засеивали , а всходов до сих пор нет

      3
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    • ...
      Рейтинг: +57062

      portero 2 часа назад

      Ну будем посмотреть, сейчас такое время , скромность не в почете, все себя нахваливают...
      Для меня это странно даже, сначала докажи, а потом хвались...
      Пока он сказал то что приятно слышать хозяину, а вот получится ли поставить эту игру в атаку и принесет ли это результат, победы очки, высокое место????

      5
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    • ...
      Рейтинг: +863

      ARSteven89 2 часа назад

      Ждём Теему Пукки в "Краснодаре"!

      1
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      ...
      Рейтинг: +6491

      vladik12 > ARSteven89 2 часа назад

      Вовка Ильин - наш ответ всяким Пуккам!

      2
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