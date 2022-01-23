Фарке: «Моя команда всегда должна атаковать и комбинировать»

Главный тренер «Краснодара» Дани Фарке раскрыл свое тренерское кредо. Он будет играть в атаку.

«Я всегда хотел быть протагонистом на поле. Я всегда хотел играть в атаку.

Да, ты можешь выигрывать в футбол, паркуя автобус в ожидании контратаки, ошибки противника или стандартного положения. Но я считаю, что если ты хочешь выиграть лигу, ты должен уметь доминировать на поле. Владеть мячом, контролировать игру, не реагировать, а провоцировать игру.

Я не сильный приверженец стандартных схем. Важно быть гибким и во время игры, и не перегружать игроков и их головы.

Моя команда всегда должна вести игру, атаковать, комбинировать, двигать мяч. Именно так мы и хотим играть», – сказал Фарке.

Последним клубом Фарке был «Норвич».

Он заменил в «Краснодаре» уволенного Виктора Гончаренко .

. Контракт Фарке рассчитан до 2024 года.

«Осталось понять, что это такое». Фарке провел первую тренировку в «Краснодаре»