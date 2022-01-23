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  • Фарке: «Моя команда всегда должна атаковать и комбинировать»

Фарке: «Моя команда всегда должна атаковать и комбинировать»

23 января 2022, 09:30
10

Главный тренер «Краснодара» Дани Фарке раскрыл свое тренерское кредо. Он будет играть в атаку.

«Я всегда хотел быть протагонистом на поле. Я всегда хотел играть в атаку.

Да, ты можешь выигрывать в футбол, паркуя автобус в ожидании контратаки, ошибки противника или стандартного положения. Но я считаю, что если ты хочешь выиграть лигу, ты должен уметь доминировать на поле. Владеть мячом, контролировать игру, не реагировать, а провоцировать игру.

Я не сильный приверженец стандартных схем. Важно быть гибким и во время игры, и не перегружать игроков и их головы.

Моя команда всегда должна вести игру, атаковать, комбинировать, двигать мяч. Именно так мы и хотим играть», – сказал Фарке.

  • Последним клубом Фарке был «Норвич».
  • Он заменил в «Краснодаре» уволенного Виктора Гончаренко.
  • Контракт Фарке рассчитан до 2024 года.

«Осталось понять, что это такое». Фарке провел первую тренировку в «Краснодаре»

Источник: телеграм-канал «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Краснодар Фарке Даниэль
Комментарии (10)
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fоst
1642924773
Если делаете cтавки pro100bets.ru
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ARSteven89
1642924939
Ждём Теему Пукки в "Краснодаре"!
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portero
1642925092
Ну будем посмотреть, сейчас такое время , скромность не в почете, все себя нахваливают... Для меня это странно даже, сначала докажи, а потом хвались... Пока он сказал то что приятно слышать хозяину, а вот получится ли поставить эту игру в атаку и принесет ли это результат, победы очки, высокое место????
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Project Бабангида
1642926209
не завязнуть бы вашему протагонизму в нашем черноземе. год картофелем всё засеивали , а всходов до сих пор нет
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Garrincha58
1642926681
чтобы так играть нужны качественные исполнители, а так с шашкой наголо толку не будет и заявлять такие лозунги значит просто бринчать языком
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Форвард 79
1642928468
Статистика его прошлой карьеры не отображает его нынешних убеждений А так молодец, концепцию клуба уловил))
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Красногорск_Фан
1642937472
Кононов в Спартаке тоже говорил что поставит атакующую игру в короткий срок. Фарке, кстати, в чем на игру приходит ?
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zigbert
1642945754
Главное был бы результат от атакующих действий.
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Vitaga
1642963774
выглядит как желание соответствовать словам Галицкого - о его мечте - атакующей доминирующей команде. в реальной жизни - полнейший бред. у Галицкого никаких денег не хватит создать доминатора в России . ведь есть Газпром Лукойл РЖД. пусть там у них рулят абсолютно ничего не понимающие в футболе люди всё равно просто не дадут. потом любой хоть чуточку понимаюший футбол - скажет что в мире не более 3-5 клубов способно так играть которым позволяет делать это состав команды. близки к этому клубы-бультерьеры - их наверное от 5 до 10 . во всем мире! остальные же должны разнообразить тактику - и автобус играть когда надо. понятно что Галицкий -мечтатель - это очень хорошо. славная цель. но надо быть реалистом
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