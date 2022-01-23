Каттани: «Хотим построить «Спартак», который будет на вершине десять сезонов»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани раскрыл амбиции клуба. Он планирует, что москвичи десять лет подряд будут на вершине.

– Трансфер еще одного талантливого россиянина [Данила Пруцева] – это следование стратегии, о которой вы недавно говорили.

– Совершенно верно. Нам нужно сокращать отставание. Для этого есть разные инструменты. Но в любом случае мы хотим построить «Спартак», который сможет быть на вершине не один-два сезона, а десять. На долгий срок. Следуя этой цели, важно приглашать лучших молодых игроков. И сейчас я вполне доволен проделанной нами работой. Она стала возможной благодаря помощи владельца клуба, который всегда шел навстречу нашим предложениям об усилении.

Каттани пришел в клуб в декабре.

До этого он возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».

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