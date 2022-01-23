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    Каттани: «Хотим построить «Спартак», который будет на вершине десять сезонов»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани раскрыл амбиции клуба. Он планирует, что москвичи десять лет подряд будут на вершине.

    – Трансфер еще одного талантливого россиянина [Данила Пруцева] – это следование стратегии, о которой вы недавно говорили.

    – Совершенно верно. Нам нужно сокращать отставание. Для этого есть разные инструменты. Но в любом случае мы хотим построить «Спартак», который сможет быть на вершине не один-два сезона, а десять. На долгий срок. Следуя этой цели, важно приглашать лучших молодых игроков. И сейчас я вполне доволен проделанной нами работой. Она стала возможной благодаря помощи владельца клуба, который всегда шел навстречу нашим предложениям об усилении.

    • Каттани пришел в клуб в декабре.
    • До этого он возглавлял скаутский отдел «ПСЖ».
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    23.01.2022 15:44
    Комментарии35
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      Рейтинг: +18579

      derrik2000 3 часа назад

      Ну, "первые успехи нового ГТ" уже вижу - **здобол не хуже Рианчо! )))))))
      Чё ещё сморозит до начала весеннего отрезка?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +345

      I'll be back 4 часа назад

      10 сезонов? Это надо будет 20 раз ответить за 24.10.21.
      Фантазизмико итальяно.

      1
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      Рейтинг: +115

      FCSpartakM 4 часа назад

      для таких планов нужно уметь комбинировать хорошую молодежь с сильными иностранцами.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10093

      ivany4 4 часа назад

      Замыслы хорошие. Первые шаги тоже.
      Вот только сомнение гложит, сумеет ли Федун потерпеть до этих светлых лет и придержать свои эмоции.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12394

      Barmaleushka 5 часов назад

      Да ? Ну хоть на 11-й уступите вершину кому-нибудь ?

      1
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      Рейтинг: +2177

      petrucho-spb 5 часов назад

      Здоровая конкуренция только плюс всему российскому футболу.

      3
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      Рейтинг: +2481

      Ziklop 6 часов назад

      придумал слоган, зарплату заработал.

      1
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      Рейтинг: +3347

      Axe111 6 часов назад

      Лол

      0
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      Рейтинг: +10379

      playsh 7 часов назад

      Цель недостижима до тех пор,пока не поставлена,особенно на перспективу.А здесь чувствуется здравая мысль,так что давайте подождём и будем надеяться.Удачи Спартаку.

      2
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      Рейтинг: +13191

      Cleaner 7 часов назад

      Тепленький в Спартаке спортивный директор. Другие туда, похоже, не идут...)))

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