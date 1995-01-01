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    Фарке: «Достаточно 5-6 недель, чтобы стать экспертом российского футбола»

    Главный тренер «Краснодара» Дани Фарке сообщил, сколько времени ему нужно для адаптации. Он успеет к началу весенней части сезона.

    «Когда ты работаешь тренером в профессиональном футболе, тебе необходимо следить за основными лигами. Российский чемпионат тоже значимый в мировом футболе. Здесь есть хорошие тренеры, команды и игроки, поэтому за ним стоит следить.

    Но, когда работаешь в АПЛ, у тебя не так много времени на просмотр каждой игры. Сейчас я стараюсь смотреть как можно больше матчей, чтобы быть полностью подготовленным.

    Кстати, в «Норвич» мы подписали Матиаса Норманна, который играл за «Ростов». Мы с ним много говорили о российском футболе. У меня есть несколько коллег, которые тут работали. Конечно же, немецкие тренеры, которые сейчас здесь. Я также общался с игроками об их опыте в России.

    Не могу сказать, что знаю российский чемпионат так же хорошо, как узнал английский. Нужно всегда учиться. Но как только ты попадаешь в футбол, смотришь много матчей. Через несколько дней у тебя есть огромное количество информации.

    Пять-шесть недель подготовки более чем достаточно, чтобы стать экспертом российского футбола», – сказал Фарке.

    • Последним клубом Фарке был «Норвич».
    • Он заменил в «Краснодаре» уволенного Виктора Гончаренко.
    • Контракт Фарке рассчитан до 2024 года.

    «Осталось понять, что это такое». Фарке провел первую тренировку в «Краснодаре»

    Фарке: «Моя команда всегда должна атаковать и комбинировать»

    Источник: ютуб-канал «Краснодара»

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