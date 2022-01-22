АПЛ. Рэшфорд на 93-й минуте принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»

«Манчестер Юнайтед» победил команду своего бывшего главного тренера Дэвида Мойеса «Вест Хэм». Решающий мяч на 90+3 минуте с передачи Эдинсона Кавани забил Маркус Рэшфорд.
У хозяев весь матч провел нападающий Криштиану Роналду.
Манчестерцы поднялись в зону Лиги чемпионов, опередив «Вест Хэм».
Англия. АПЛ. 23-й тур
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Рэшфорд, 90+3.
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Источник: Бомбардир.ру