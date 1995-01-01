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    АПЛ. Рэшфорд на 93-й минуте принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»

    «Манчестер Юнайтед» победил команду своего бывшего главного тренера Дэвида Мойеса «Вест Хэм». Решающий мяч на 90+3 минуте с передачи Эдинсона Кавани забил Маркус Рэшфорд.

    У хозяев весь матч провел нападающий Криштиану Роналду.

    Манчестерцы поднялись в зону Лиги чемпионов, опередив «Вест Хэм».

    Англия. АПЛ. 23-й тур

    Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Рэшфорд, 90+3.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13277

      Skull_Boy 25 минут назад

      От прилизанного опять толку нет, ну правильно это же не Люксембург

      0
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      Рейтинг: +298

      v.v.navashinsky 1 час назад

      При двух ударах в створ на двоих за матч,все таки занесли мяч в ворота.МЮ с победой,а Вест Хэм-не забиваешь ты,забивают тебе.Обидно за 5 секунд до финального свистка проигрывать.

      0
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      Рейтинг: +3427

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Хэппи энд в Манчестере. На трибунах и лице рэшфорда явно была радость

      2
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      Рейтинг: +89

      Zlatan2718 1 час назад

      Ну, шо ж такое.. ))

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