АПЛ. Рэшфорд на 93-й минуте принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»

«Манчестер Юнайтед» победил команду своего бывшего главного тренера Дэвида Мойеса «Вест Хэм». Решающий мяч на 90+3 минуте с передачи Эдинсона Кавани забил Маркус Рэшфорд.

У хозяев весь матч провел нападающий Криштиану Роналду.

Манчестерцы поднялись в зону Лиги чемпионов, опередив «Вест Хэм».

Англия. АПЛ. 23-й тур

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Рэшфорд, 90+3.

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