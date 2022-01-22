Марсело получил трехматчевую дисквалификацию в Кубке Испании. Он сказал судье: «Ты очень плох»

Левый защитник «Реала» Марсело не поможет своей команде в ближайших играх Кубка Испании.

Его дисквалифицировали на три матча турнира: на один – за прямую красную карточку во встрече против «Эльче» (2:1), на два – за критику в адрес арбитра.

Бразилец после удаления сказал судье: «Ты очень плох».

Марсело сможет сыграть за «Реал» в Кубке не раньше финала, если мадридцы туда выйдут.

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