Марсело получил трехматчевую дисквалификацию в Кубке Испании. Он сказал судье: «Ты очень плох»

наш бы судья сказал: а пошел ка ты *****! я не меньше тебя зарабатываю, щенок! СЛАВА ГАЗПРОМУ!
Левый защитник «Реала» Марсело не поможет своей команде в ближайших играх Кубка Испании.
Его дисквалифицировали на три матча турнира: на один – за прямую красную карточку во встрече против «Эльче» (2:1), на два – за критику в адрес арбитра.
Бразилец после удаления сказал судье: «Ты очень плох».
Марсело сможет сыграть за «Реал» в Кубке не раньше финала, если мадридцы туда выйдут.
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