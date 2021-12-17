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    Марсело получил трехматчевую дисквалификацию в Кубке Испании. Он сказал судье: «Ты очень плох»

    Левый защитник «Реала» Марсело не поможет своей команде в ближайших играх Кубка Испании.

    Его дисквалифицировали на три матча турнира: на один – за прямую красную карточку во встрече против «Эльче» (2:1), на два – за критику в адрес арбитра.

    Бразилец после удаления сказал судье: «Ты очень плох».

    Марсело сможет сыграть за «Реал» в Кубке не раньше финала, если мадридцы туда выйдут.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4308

      FENIX-SL 1 час назад

      наш бы судья сказал: а пошел ка ты *****! я не меньше тебя зарабатываю, щенок! СЛАВА ГАЗПРОМУ!

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