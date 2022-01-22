Жирков: «Если получу микроповреждение, скорее всего, закончу карьеру»

Новичок «Химок» Юрий Жирков допустил, что не доиграет сезон до конца.

По словам 38-летнего футболиста, все будет зависеть от состояния его здоровья.

«Я сразу сказал: если будет какое-то микроповреждение, нет смысла его лечить две-три недели. Скорее всего, может быть, и закончу.

Но пока все идет хорошо, тренируюсь в полном режиме, сейчас это проверил во время игры. Пока кондиций не хватает, будем работать», – сказал Жирков.

Игрок заключил с «Химками» контракт по схеме «0,5+1».

До этого защитник полгода был без клуба.

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