Жирков: «Если получу микроповреждение, скорее всего, закончу карьеру»

Новичок «Химок» Юрий Жирков допустил, что не доиграет сезон до конца.
По словам 38-летнего футболиста, все будет зависеть от состояния его здоровья.
«Я сразу сказал: если будет какое-то микроповреждение, нет смысла его лечить две-три недели. Скорее всего, может быть, и закончу.
Но пока все идет хорошо, тренируюсь в полном режиме, сейчас это проверил во время игры. Пока кондиций не хватает, будем работать», – сказал Жирков.
- Игрок заключил с «Химками» контракт по схеме «0,5+1».
- До этого защитник полгода был без клуба.
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Источник: Sport24