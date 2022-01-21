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    Жирков: «Если получу микроповреждение, скорее всего, закончу карьеру»

    Новичок «Химок» Юрий Жирков допустил, что не доиграет сезон до конца.

    По словам 38-летнего футболиста, все будет зависеть от состояния его здоровья.

    «Я сразу сказал: если будет какое-то микроповреждение, нет смысла его лечить две-три недели. Скорее всего, может быть, и закончу.

    Но пока все идет хорошо, тренируюсь в полном режиме, сейчас это проверил во время игры. Пока кондиций не хватает, будем работать», – сказал Жирков.

    • Игрок заключил с «Химками» контракт по схеме «0,5+1».
    • До этого защитник полгода был без клуба.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии9
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      Рейтинг: +82

      Inkvizitor@ 3 часа назад

      ******* мизинцем об стол все пока футбол)

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      Рейтинг: +93215

      zigbert 6 часов назад

      Без травм конечно трудно будет обойтись но решать тебе Юрий.

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      Рейтинг: +925

      Борисыч1 6 часов назад

      Пристрелить, чтоб не мучился? ))

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      Рейтинг: +57030

      portero 7 часов назад

      Жена из дома гонит? Или надежда что вдруг ножки будут как у молодого....

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      Рейтинг: +10992

      Вомбат 8 часов назад

      Увы, никто не будет его специально щадить. Футбол в РПЛ жесткий, оборонительный, очень контактный. И все же пожелаем Жиркову удачи. Он ее заслуживает.

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      Рейтинг: +22428

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Ноги прочь от Юры Жиркова! )))

      1
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      Рейтинг: +10351

      playsh 9 часов назад

      Честное слово - что стар,что млад,ума не нажил.Микро,не микро,но повреждения неизбежны,всё же РПЛ,а не любительская лига.Пора забыть про зелёную поляну,пока на своих ногах ходишь,а не на ходунках.Сам же про это глаголишь,а в петлю лезешь...

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      Рейтинг: +50

      footbil 10 часов назад

      Молодой и перспективный игрок, не знаю почему его хейтят

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      Рейтинг: +6574

      nik55 11 часов назад

      с таким настроем не надо и начинать ----- микроповреждение это простой контакт во время игры

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