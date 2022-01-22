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  • Жирков: «Если получу микроповреждение, скорее всего, закончу карьеру»

Жирков: «Если получу микроповреждение, скорее всего, закончу карьеру»

22 января 2022, 09:59
9

Новичок «Химок» Юрий Жирков допустил, что не доиграет сезон до конца.

По словам 38-летнего футболиста, все будет зависеть от состояния его здоровья.

«Я сразу сказал: если будет какое-то микроповреждение, нет смысла его лечить две-три недели. Скорее всего, может быть, и закончу.

Но пока все идет хорошо, тренируюсь в полном режиме, сейчас это проверил во время игры. Пока кондиций не хватает, будем работать», – сказал Жирков.

  • Игрок заключил с «Химками» контракт по схеме «0,5+1».
  • До этого защитник полгода был без клуба.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Химки Жирков Юрий
Комментарии (9)
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nik55
1642835163
с таким настроем не надо и начинать ----- микроповреждение это простой контакт во время игры
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footbil
1642838446
Молодой и перспективный игрок, не знаю почему его хейтят
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Plyash
1642840511
Честное слово - что стар,что млад,ума не нажил.Микро,не микро,но повреждения неизбежны,всё же РПЛ,а не любительская лига.Пора забыть про зелёную поляну,пока на своих ногах ходишь,а не на ходунках.Сам же про это глаголишь,а в петлю лезешь...
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DOCTOR PENALTY
1642842007
Ноги прочь от Юры Жиркова! )))
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Вомбат
1642847270
Увы, никто не будет его специально щадить. Футбол в РПЛ жесткий, оборонительный, очень контактный. И все же пожелаем Жиркову удачи. Он ее заслуживает.
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portero
1642849663
Жена из дома гонит? Или надежда что вдруг ножки будут как у молодого....
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Борисыч1
1642852750
Пристрелить, чтоб не мучился? ))
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zigbert
1642854306
Без травм конечно трудно будет обойтись но решать тебе Юрий.
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Inkvizitor@
1642865482
******* мизинцем об стол все пока футбол)
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