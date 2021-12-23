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    Парти за 2 суток вылетел из 2 турниров

    Полузащитник «Арсенала» Томас Парти на этой неделе вылетел из двух турниров. 18 января он со сборной Ганы вылетел из Кубка Африки, не пройдя в плей-офф.

    20 января, вернувшись из Камеруна, Парти с «Арсеналом» проиграл в полуфинале Кубка английской лиги «Ливерпулю» (0:2). Ганец вышел на 74-й минуте и был удален.

    • На Кубке Африки Парти отыграл все 3 матча без замен.
    • В сезоне АПЛ у него 16 матчей, гол.
    • 28-летний игрок стоит 40 миллионов евро.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2022 20:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +22401

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Всё проиграл поГАНЕЦ. (

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      Рейтинг: +4291

      FENIX-SL 3 часа назад

      один из провальных заранее трансферов Арсенала
      очень обидно за этот прекрасный клуб
      забрать шлак со скучного Атлетико в команду атакующую и всегда интересно играющую - идиотизм

      0
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      Рейтинг: +864

      Artemka444 > FENIX-SL 2 часа назад

      Арсенал мощный. Ахахах

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