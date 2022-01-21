Парти за 2 суток вылетел из 2 турниров

Полузащитник «Арсенала» Томас Парти на этой неделе вылетел из двух турниров. 18 января он со сборной Ганы вылетел из Кубка Африки, не пройдя в плей-офф.

20 января, вернувшись из Камеруна, Парти с «Арсеналом» проиграл в полуфинале Кубка английской лиги «Ливерпулю» (0:2). Ганец вышел на 74-й минуте и был удален.

На Кубке Африки Парти отыграл все 3 матча без замен.

В сезоне АПЛ у него 16 матчей, гол.

28-летний игрок стоит 40 миллионов евро.

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