Парти за 2 суток вылетел из 2 турниров

Полузащитник «Арсенала» Томас Парти на этой неделе вылетел из двух турниров. 18 января он со сборной Ганы вылетел из Кубка Африки, не пройдя в плей-офф.
20 января, вернувшись из Камеруна, Парти с «Арсеналом» проиграл в полуфинале Кубка английской лиги «Ливерпулю» (0:2). Ганец вышел на 74-й минуте и был удален.
- На Кубке Африки Парти отыграл все 3 матча без замен.
- В сезоне АПЛ у него 16 матчей, гол.
- 28-летний игрок стоит 40 миллионов евро.
Директор «Барселоны» призвал Дембеле покинуть клуб
Смолов сделал дубль в первом матче за «Динамо»
Сын Аленичева перешел в португальский клуб
Источник: Бомбардир.ру