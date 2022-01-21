Газизов: «Сегодня «Уфа» объявит еще один трансфер»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что сегодня клуб объявит о новом трансфере.

«Цели на трансферное окно? Пока ничего рассказывать не будем. Мы уже подписали одного вратаря – Антона Чичкана. Сегодня будет объявлен еще один трансфер.

Мы движемся, все нормально. Финансовая ситуация? Мы находим варианты для того, чтобы осуществлять трансферы. Диапазон у нас небольшой, но мы работаем. Истекающие контракты? Пока не работаем над этим», – сказал Газизов.

«Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.

Команда набрала 16 очков в 18 турах.

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