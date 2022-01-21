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    Газизов: «Сегодня «Уфа» объявит еще один трансфер»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что сегодня клуб объявит о новом трансфере.

    «Цели на трансферное окно? Пока ничего рассказывать не будем. Мы уже подписали одного вратаря – Антона Чичкана. Сегодня будет объявлен еще один трансфер.

    Мы движемся, все нормально. Финансовая ситуация? Мы находим варианты для того, чтобы осуществлять трансферы. Диапазон у нас небольшой, но мы работаем. Истекающие контракты? Пока не работаем над этим», – сказал Газизов.

    • «Уфа» ушла на зимнюю паузу на 15-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 16 очков в 18 турах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2022 12:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4941

      rash1959 9 часов назад

      вот это бомба. шамилька точно кокорина подписал.

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      Рейтинг: +10

      zafo83 11 часов назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +24156

      vladimir-7 11 часов назад

      Ну, наверно это его "любимая" Зарема.

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