Кубок лиги. Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» и выход в финал

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Арсенал» со счетом 2:0.

Оба гола забил нападающий Диогу Жота.

«Ливерпуль» пробился в финал турнира, где встретится с «Челси».

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала. Ответный матч

Арсенал – Ливерпуль – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Жота, 19; 0:2 – Жота, 79.

Удаление: Томас, 90 – нет.

Первый матч: 0:0.

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