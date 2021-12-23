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    Кубок лиги. Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» и выход в финал

    В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Арсенал» со счетом 2:0.

    Оба гола забил нападающий Диогу Жота.

    «Ливерпуль» пробился в финал турнира, где встретится с «Челси».

    Англия. Кубок лиги. 1/2 финала. Ответный матч

    Арсенал – Ливерпуль – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Жота, 19; 0:2 – Жота, 79.

    Удаление: Томас, 90 – нет.

    Первый матч: 0:0.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +88

      Zlatan2718 1 час назад

      На классе.. Теперь синих сделать

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