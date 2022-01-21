Кубок лиги. Дубль Жоты принес «Ливерпулю» победу над «Арсеналом» и выход в финал

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Арсенал» со счетом 2:0.
Оба гола забил нападающий Диогу Жота.
«Ливерпуль» пробился в финал турнира, где встретится с «Челси».
Англия. Кубок лиги. 1/2 финала. Ответный матч
Арсенал – Ливерпуль – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Жота, 19; 0:2 – Жота, 79.
Удаление: Томас, 90 – нет.
Первый матч: 0:0.
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Источник: «Бомбардир»