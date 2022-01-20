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    Изидор сегодня пройдет медосмотр для «Локомотива» (Nice-Matin)

    Нападающий «Монако» Вильсон Изидор близок к переходу в «Локомотив».

    21-летний футболист сегодня должен пройти медицинское обследование, после чего он заключит с московским клубом контракт на четыре года.

    По информации Nice-Matin, сумма сделки составит 3,5 миллиона евро. Ранее сообщалось о 2,5 миллиона.

    • В этом сезоне Изидор не забил ни одного гола в 9 матчах.
    • Рыночная стоимость француза – 3 миллиона евро.

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    Источник: Nice-Matin

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    20.01.2022 20:43
    Комментарии10
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      Рейтинг: +13

      79035676178@yandex.ru 1 час назад

      И снова мартыхай...

      1
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      Рейтинг: +3743

      PAREVG. > 79035676178@yandex.ru 1 час назад

      Да, к сожалению, нынешнее руководство Локо интересуют только мартыхаи, как будто на ЖД шпал не хватает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56941

      portero 2 часа назад

      Черныш за деньгой приедет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3407

      Красногорск_Фан 4 часа назад

      Не верю я в него. Будет сидеть в запасе потом уйдет в аренду или на продажу как Лисакович.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11419

      Fusballer 5 часов назад

      WeelSon EasyDoor - Сын Колеса Лёгкая Дверь. Вполне железнодорожное имя.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6713

      Антибиотик > Fusballer 5 часов назад

      Значит подойдет)

      0
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      ...
      Рейтинг: +106

      FCSpartakM > Fusballer 4 часа назад

      колесо -это Wheel

      1
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      Рейтинг: +11419

      Fusballer > FCSpartakM 3 часа назад

      Да, опечатался.

      0
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      Рейтинг: +1668

      lek! 5 часов назад

      Кот в мешке , не поймёшь политики Рагника и его прихвостней .

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      Рейтинг: +6713

      Антибиотик > lek! 5 часов назад

      Ну, Рангника в Локо уже нет, а его, как ты говоришь, "прихвостням", возможно даже ничего не известно о трансферах, когда Цорн рулит.

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