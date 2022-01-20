Изидор сегодня пройдет медосмотр для «Локомотива» (Nice-Matin)

Нападающий «Монако» Вильсон Изидор близок к переходу в «Локомотив».

21-летний футболист сегодня должен пройти медицинское обследование, после чего он заключит с московским клубом контракт на четыре года.

По информации Nice-Matin, сумма сделки составит 3,5 миллиона евро. Ранее сообщалось о 2,5 миллиона.

В этом сезоне Изидор не забил ни одного гола в 9 матчах.

Рыночная стоимость француза – 3 миллиона евро.

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