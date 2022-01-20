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    Галицкий: «Для чемпионства «Краснодару» нужен бюджет как у «Зенита»

    Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, чего не хватает его команде, чтобы стать чемпионом России.

    «Бюджет как у «Зенита». Чудес не бывает. Худшее, что придумали, – это финансовый фэйр-плей. Мы не можем себе позволить такой же бюджет.

    Может, мы вообще никогда не станем чемпионами. Нахождение в футболе – это максимальная радость для людей, кто любит футбол.

    Мы хотим и кубок, и чемпионство, но этого может не случиться. Лучшее время – это то, что я провожу на стадионе.

    Мы на Цое воспитаны. Нам не нужна победой любой ценой – отстоять и отбиться. Мы такие. Нравится это кому-то или нет», – сказал Галицкий.

    • В этом сезоне «Краснодар» идет на 5-м месте в РПЛ.
    • Команда набрала 29 очков в 18 турах.
    • Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.

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    Источник: Sport24

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    20.01.2022 07:49
    Комментарии26
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      Рейтинг: +10973

      Вомбат 12 часов назад

      Бюджет это полдела. Условный Клаудиньо в Краснодар бы не поехал. Репутации у команды за рубежом нет. Так что Галицкий или лукавит или тупит.

      0
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      Рейтинг: +2169

      petrucho-spb 13 часов назад

      Не Боги горшки обжигают. Зенит сильнее на данный момент, потому что налажены игровые связи и дух есть у команды. И Семак хороший человек и хороший тренер, конечно делает ошибки . А кто не ошибается?! Я вообще за Российских тренеров. Многие завидуют и сейчас будут писать о купленных судьях и т.д. Хотят подорвать атмосферу и когда то это получается.
      Зенит не виновен в том что Газпром выбрал нашу команду.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3140

      ААМ 15 часов назад

      Это все отговорки. Деньги решают многое, но не всё

      0
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      Рейтинг: +4066

      Блямба 15 часов назад

      Добавь..
      Сдай "Колизей" под рынок и добавь..

      4
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    • ...
      Рейтинг: +56941

      portero 15 часов назад

      Как же свои воспитанники, хреново воспитываются... а жаль.

      1
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      Рейтинг: +521

      БеZуМныЙ 15 часов назад

      У Спартака бюджет немногим меньше, а разрыв между Зенитом и Спартаком пропасть вот уже лет 20. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +15742

      Garrincha58 16 часов назад

      Семаку денег мало выйти из группы ЛЧ Галицкому денег мало чтобы выиграть РПЛ, но в футболе очень часто деньги не играют роль вспомните победу Лестера в АПЛ, а сейчас Аталанта в Италии играет на равных с рандами серии А В прошлом году Лиль обыграл ПСЖ и стал чемпионом Франции тоже было недавно в Ла Лиге когда Атлетико обыграл грандов Реал и Барсу.... если не умеете работать не надо сваливать на бюджет

      4
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      Рейтинг: +5463

      R_a_i_n 16 часов назад

      Не-не-не, категорически не согласен. Краснодар и с меньшим бюджетом выступал на отлично. Нужен админ-ресурс. Вот так правильно будет.

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      Рейтинг: +26417

      Боцман59rus 16 часов назад

      _ молчание- золото)))

      0
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      Рейтинг: +9205

      Alekxei Z. 17 часов назад

      Зенит и Краснодар это как небо и земля. Не в игровом плане , а в организации, экономики и т.п.
      Одна из главных задач ЧАСТНОГО клуба это не прогореть, у Зенита такой проблемы просто нет. Там поХ на рентабельность , Газпром всё оплатит.
      Соответственно бюджетам и составы команд.
      Хотя конечно Галицкий лукавит, удавалось же и Локо , и ЦСКА и даже Спартаку становится чемпионами при нынешних возможностях Газпрома. Стоит и в себе покопаться.

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