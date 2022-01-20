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  • Галицкий: «Для чемпионства «Краснодару» нужен бюджет как у «Зенита»

Галицкий: «Для чемпионства «Краснодару» нужен бюджет как у «Зенита»

20 января 2022, 07:49
18

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, чего не хватает его команде, чтобы стать чемпионом России.

«Бюджет как у «Зенита». Чудес не бывает. Худшее, что придумали, – это финансовый фэйр-плей. Мы не можем себе позволить такой же бюджет.

Может, мы вообще никогда не станем чемпионами. Нахождение в футболе – это максимальная радость для людей, кто любит футбол.

Мы хотим и кубок, и чемпионство, но этого может не случиться. Лучшее время – это то, что я провожу на стадионе.

Мы на Цое воспитаны. Нам не нужна победой любой ценой – отстоять и отбиться. Мы такие. Нравится это кому-то или нет», – сказал Галицкий.

  • В этом сезоне «Краснодар» идет на 5-м месте в РПЛ.
  • Команда набрала 29 очков в 18 турах.
  • Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Галицкий Сергей
Комментарии (18)
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Bozigit
1642655940
Нужен хороший тренер
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GammiD
1642656281
Что бы быть таким же чемпионом как зенит, надо что президентом РФ стал какой нибудь арменин))))
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R_a_i_n
1642660320
Не-не-не, категорически не согласен. Краснодар и с меньшим бюджетом выступал на отлично. Нужен админ-ресурс. Вот так правильно будет.
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Garrincha58
1642661044
Семаку денег мало выйти из группы ЛЧ Галицкому денег мало чтобы выиграть РПЛ, но в футболе очень часто деньги не играют роль вспомните победу Лестера в АПЛ, а сейчас Аталанта в Италии играет на равных с рандами серии А В прошлом году Лиль обыграл ПСЖ и стал чемпионом Франции тоже было недавно в Ла Лиге когда Атлетико обыграл грандов Реал и Барсу.... если не умеете работать не надо сваливать на бюджет
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portero
1642663572
Как же свои воспитанники, хреново воспитываются... а жаль.
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Блямба
1642665109
Добавь.. Сдай "Колизей" под рынок и добавь..
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ААМ
1642665751
Это все отговорки. Деньги решают многое, но не всё
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petrucho-spb
1642671088
Не Боги горшки обжигают. Зенит сильнее на данный момент, потому что налажены игровые связи и дух есть у команды. И Семак хороший человек и хороший тренер, конечно делает ошибки . А кто не ошибается?! Я вообще за Российских тренеров. Многие завидуют и сейчас будут писать о купленных судьях и т.д. Хотят подорвать атмосферу и когда то это получается. Зенит не виновен в том что Газпром выбрал нашу команду.
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Вомбат
1642676791
Бюджет это полдела. Условный Клаудиньо в Краснодар бы не поехал. Репутации у команды за рубежом нет. Так что Галицкий или лукавит или тупит.
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Hektor 84
1642740441
Не согласен бюджет не главное
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