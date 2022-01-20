Галицкий: «Для чемпионства «Краснодару» нужен бюджет как у «Зенита»

Бюджет это полдела. Условный Клаудиньо в Краснодар бы не поехал. Репутации у команды за рубежом нет. Так что Галицкий или лукавит или тупит.
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал, чего не хватает его команде, чтобы стать чемпионом России.
«Бюджет как у «Зенита». Чудес не бывает. Худшее, что придумали, – это финансовый фэйр-плей. Мы не можем себе позволить такой же бюджет.
Может, мы вообще никогда не станем чемпионами. Нахождение в футболе – это максимальная радость для людей, кто любит футбол.
Мы хотим и кубок, и чемпионство, но этого может не случиться. Лучшее время – это то, что я провожу на стадионе.
Мы на Цое воспитаны. Нам не нужна победой любой ценой – отстоять и отбиться. Мы такие. Нравится это кому-то или нет», – сказал Галицкий.
- В этом сезоне «Краснодар» идет на 5-м месте в РПЛ.
- Команда набрала 29 очков в 18 турах.
- Галицкий – инициатор создания футбольного клуба «Краснодар», который был основан 22 февраля 2008 года.
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