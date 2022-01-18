Карпин встретился в Испании с игроками «Локомотива»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин работает в Испании. Там он встретился с «Локомотивом», который проводит сбор в Марбелье.

Карпин, в частности, пообщался с игроком сборной России Дмитрием Бариновым.

Карпин тренирует с 2009 года.

В его карьере нет ни одного трофея.

В Испании Карпин тренировал «Мальорку».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Карпин: «В России игроков, получающих миллионы, приходится настраивать на матчи. Это бред и абсурд»