Карпин встретился в Испании с игроками «Локомотива»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин работает в Испании. Там он встретился с «Локомотивом», который проводит сбор в Марбелье.
Карпин, в частности, пообщался с игроком сборной России Дмитрием Бариновым.
- Карпин тренирует с 2009 года.
- В его карьере нет ни одного трофея.
- В Испании Карпин тренировал «Мальорку».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Карпин: «В России игроков, получающих миллионы, приходится настраивать на матчи. Это бред и абсурд»
Источник: твиттер «Локомотива»