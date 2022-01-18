Карпин встретился в Испании с игроками «Локомотива»

Мало того что сбор без женщин так еще Карпин приехал. Как говорят на необитаемом острове и дупло через пару месяцев становится Памелой андерсон
Главный тренер сборной России Валерий Карпин работает в Испании. Там он встретился с «Локомотивом», который проводит сбор в Марбелье.
Карпин, в частности, пообщался с игроком сборной России Дмитрием Бариновым.
- Карпин тренирует с 2009 года.
- В его карьере нет ни одного трофея.
- В Испании Карпин тренировал «Мальорку».
Тренировка в тренажeрном зале и встреча с главным тренером сборной России Валерием Карпиным pic.twitter.com/CdM666IWC3— «Локомотив» (@fclokomotiv) January 18, 2022
Карпин: «В России игроков, получающих миллионы, приходится настраивать на матчи. Это бред и абсурд»