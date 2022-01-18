Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин встретился в Испании с игроками «Локомотива»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин работает в Испании. Там он встретился с «Локомотивом», который проводит сбор в Марбелье.

    Карпин, в частности, пообщался с игроком сборной России Дмитрием Бариновым.

    • Карпин тренирует с 2009 года.
    • В его карьере нет ни одного трофея.
    • В Испании Карпин тренировал «Мальорку».

    Карпин: «В России игроков, получающих миллионы, приходится настраивать на матчи. Это бред и абсурд»

    Источник: твиттер «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2022 17:14
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан 18 января 2022, 20:36

      Мало того что сбор без женщин так еще Карпин приехал. Как говорят на необитаемом острове и дупло через пару месяцев становится Памелой андерсон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6910

      Semenycch 18 января 2022, 18:45

      За деньги РФС съездил в Испанию.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner 18 января 2022, 18:40

      Валера нахаляву поехал погреться и шопингом заняться. Скоро такой возможности у него не будет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17254

      NewLife 18 января 2022, 18:25

      Правильно Гильерме - пробуй в ластах стоять в воротах, легче мячи ногами отбивать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5161

      PAREVG. 18 января 2022, 18:05

      Логично что с Бариновым. Больше в сборную некого приглашать..
      Развалили грызуны а потом бюргеры, то что шПалыч создал.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18875

      Cleaner > PAREVG. 18 января 2022, 18:43

      А о чем с Бариновым разговаривать Валера собрался? На контрольный матч приехать и посмотреть игрока в деле это я могу хоть как то понять. А за счет РФС прилететь в ИСПАНИЮ, чтобы поговорить с игроком ни о чем, это не поддается логике. Ну да Карпин и логика рядом не ходят...(((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Cleaner 18 января 2022, 20:07

      Он туда вместе с Ростовом прилетел)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11