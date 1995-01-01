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    Миранчук до сих пор не перешел в «Дженоа» из-за проблем «Аталанты» с составом («СЭ»)

    Стало известно, почему полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук до сих пор не перешел в «Дженоа».

    По информации «Спорт-Экспресса», клуб из Бергамо не отпускает 26-летнего россиянина, потому что испытывает проблем с составом. Из-за этого Миранчук не может пройти медосмотр для перехода в «Дженоа».

    Форвард «Аталанты» Дуван Сапата не восстановился после травмы, а полузащитники Руслан Малиновский и Йосип Иличич пропустили игру с «Интером» (0:0), вероятно, из-за коронавируса.

    • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +468

      Solist345345 9 минут назад

      Вот он - шанс. И если Миранчук его не использует по полной, тогда можно и уходить... В Уфу или Тамбов, потому что даже в Дженоа ему нечего будет делать тогда.

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      Рейтинг: +13629

      Hektor 84 13 минут назад

      Если бы они планировали с ним расстаться то против Интера он не вышел бы.

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