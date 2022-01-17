Миранчук до сих пор не перешел в «Дженоа» из-за проблем «Аталанты» с составом («СЭ»)

Стало известно, почему полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук до сих пор не перешел в «Дженоа».

По информации «Спорт-Экспресса», клуб из Бергамо не отпускает 26-летнего россиянина, потому что испытывает проблем с составом. Из-за этого Миранчук не может пройти медосмотр для перехода в «Дженоа».

Форвард «Аталанты» Дуван Сапата не восстановился после травмы, а полузащитники Руслан Малиновский и Йосип Иличич пропустили игру с «Интером» (0:0), вероятно, из-за коронавируса.

В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

«Аталанта»: «Миранчук близок к уходу в «Дженоа»

Миранчук перейдет в «Дженоа», трансфер задерживается из-за Гасперини (Джанлука Ди Марцио)