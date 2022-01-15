Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аталанта»: «Миранчук близок к уходу в «Дженоа»

15 января 2022, 20:47
18

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори анонсировал трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Дженоа». Это будет аренда.

«Да, «Дженоа» близок к аренде Алексея. Такой вариант реален, но ещe не все детали согласованы до конца», – сказал Сартори.

  • «Дженоа» будет обязана выкупить Миранчука, если не вылетит в Серию В по итогам сезона.
  • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
  • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Миранчук перейдет в «Дженоа», трансфер задерживается из-за Гасперини (Джанлука Ди Марцио)

Источник: телеграм-канал Максима Фридмана
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Аталанта Дженоа Миранчук Алексей
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1642269109
Это скорее не шанс, а черта, ниже которой уже нежелательно...
Ответить
волчарик
1642269712
А сколько пели песен,ну не тянут наши в футболе(последнее время).
Ответить
JTherry
1642270192
поиграть в аренде за Дженоа Миранчук, конечно, может, но никакого "выкупа" не будет из-за вылета в Серию В, вернется в Аталанту... еще и вилами не воде - кто тренером будет в Дженоа... а сколько было надежд, когда в Италию отправились целых два наших футболиста, прошел год и все поняли, что от осинки не зреют мандаринки...
Ответить
nemolod
1642270344
Интересно,договаривался об аренде с Шевченко,а того уволили и получится,что в аренде будет на скамейке,как и в Аталанте?
Ответить
ARSteven89
1642272414
Миранчук согласился перейти в "Дженоа" к Шевченко, через несколько часов его уволили. Да что ж такое, опять Россию и Украину разводят!
Ответить
portero
1642273141
Шева ушёл, зачем Миранчуку идти туда?
Ответить
BarStep
1642274213
С кожаной скамейки пересесть на пластиковую?! Не понимаю я его..
Ответить
BykAs
1642274780
потом домой, в конюшню, свободным агентом.
Ответить
ВетеR
1642277815
Там ему и место
Ответить
derrik2000
1642279239
Инициатором его перехода выступал Андрей Шевченко, которого уже сняли с ГТ Дженоа. И что он теперь будет ТАМ делать??? Так же на лавке сидеть???
Ответить
Главные новости
Месси ушел из сборной Аргентины, 145-миллионный трансфер «Ливерпуля», в «Локо» согласовали покупку двух игроков и другие новости
02:00
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
Все новости
Все новости
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
33
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
22
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+