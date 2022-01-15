«Аталанта»: «Миранчук близок к уходу в «Дженоа»

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори анонсировал трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Дженоа». Это будет аренда.

«Да, «Дженоа» близок к аренде Алексея. Такой вариант реален, но ещe не все детали согласованы до конца», – сказал Сартори.

«Дженоа» будет обязана выкупить Миранчука, если не вылетит в Серию В по итогам сезона.

В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.

Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

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