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    «Аталанта»: «Миранчук близок к уходу в «Дженоа»

    Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори анонсировал трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Дженоа». Это будет аренда.

    «Да, «Дженоа» близок к аренде Алексея. Такой вариант реален, но ещe не все детали согласованы до конца», – сказал Сартори.

    • «Дженоа» будет обязана выкупить Миранчука, если не вылетит в Серию В по итогам сезона.
    • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: телеграм-канал Максима Фридмана

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +362

      BykAs 10 минут назад

      потом домой, в конюшню, свободным агентом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6264

      BarStep 20 минут назад

      С кожаной скамейки пересесть на пластиковую?!

      Не понимаю я его..

      0
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      Рейтинг: +56684

      portero 37 минут назад

      Шева ушёл, зачем Миранчуку идти туда?

      2
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      Рейтинг: +847

      ARSteven89 50 минут назад

      Миранчук согласился перейти в "Дженоа" к Шевченко, через несколько часов его уволили.
      Да что ж такое, опять Россию и Украину разводят!

      2
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      Рейтинг: +2577

      nemolod 1 час назад

      Интересно,договаривался об аренде с Шевченко,а того уволили и получится,что в аренде будет на скамейке,как и в Аталанте?

      1
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      Рейтинг: +19951

      JTherry 1 час назад

      поиграть в аренде за Дженоа Миранчук, конечно, может, но никакого "выкупа" не будет из-за вылета в Серию В, вернется в Аталанту... еще и вилами не воде - кто тренером будет в Дженоа... а сколько было надежд, когда в Италию отправились целых два наших футболиста, прошел год и все поняли, что от осинки не зреют мандаринки...

      3
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      Рейтинг: +3712

      PAREVG. > JTherry 59 минут назад

      От Кокорина, я думаю, уже никто и ничего не ждал, он после зоны не заиграл, и я был сильно удивлен, когда его купил Спартак, а потом еще и Фиорентина. Видать агент сильно постарался.
      А вот Миранчук да, я ожидал от него большего, и ведь начинал неплохо, играл, забивал, а потом скамейка, и тупик.

      2
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      Рейтинг: +19951

      JTherry > PAREVG. 44 минуты назад

      все дело в том, что российские болельщики оценивают достоинства футболистов с точки зрения их игры в РПЛ, а это очень средний чемпионат, и это подтверждает рейтинг УЕФА (10 место)... настоящая оценка, что они из себя представляют, дается по играм в европейских чемпионатах, к сожалению, оба попали в Серию А (Коко и Миранчук), но ведь и Головиным уже недовольны в Монако... зато сколько было гово'рено, и на данном сайте, чтобы наши футболисты стремились в Европу, чтобы прогрессировать... а "прогресс" оборачивается резким регрессом, без привычки-то постоянно работать над собой и совершенствоваться... зато по скандалам в ресторанах наши футболисты на первом месте...((

      2
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      Рейтинг: +2246

      волчарик 1 час назад

      А сколько пели песен,ну не тянут наши в футболе(последнее время).

      2
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      Рейтинг: +68494

      insider_retro 1 час назад

      Это скорее не шанс, а черта, ниже которой уже нежелательно...

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