«Аталанта»: «Миранчук близок к уходу в «Дженоа»

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори анонсировал трансфер полузащитника Алексея Миранчука в «Дженоа». Это будет аренда.
«Да, «Дженоа» близок к аренде Алексея. Такой вариант реален, но ещe не все детали согласованы до конца», – сказал Сартори.
- «Дженоа» будет обязана выкупить Миранчука, если не вылетит в Серию В по итогам сезона.
- В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
Миранчук перейдет в «Дженоа», трансфер задерживается из-за Гасперини (Джанлука Ди Марцио)
Источник: телеграм-канал Максима Фридмана