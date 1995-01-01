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    Миранчук перейдет в «Дженоа», трансфер задерживается из-за Гасперини (Джанлука Ди Марцио)

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук до закрытия зимнего трансферного окна станет игроком «Дженоа».

    Клубы уже договорились о переходе 26-летнего футболиста. Сделка до сих пор не состоялась из-за Джан Пьеро Гасперини.

    Тренер команды из Бергамо не спешит отпускать хавбека из-за кадровых проблем.

    • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 09:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5302

      R_a_i_n 27 минут назад

      Ни в одном клубе наши не могут закрепиться. Это и есть наш уровень. Времена Канчельского, Карпина и Мостового прошли. Дети лимита ***...

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