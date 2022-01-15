Миранчук перейдет в «Дженоа», трансфер задерживается из-за Гасперини (Джанлука Ди Марцио)

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук до закрытия зимнего трансферного окна станет игроком «Дженоа».
Клубы уже договорились о переходе 26-летнего футболиста. Сделка до сих пор не состоялась из-за Джан Пьеро Гасперини.
Тренер команды из Бергамо не спешит отпускать хавбека из-за кадровых проблем.
- В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 14 матчах.
- Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио