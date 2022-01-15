Миранчук перейдет в «Дженоа», трансфер задерживается из-за Гасперини (Джанлука Ди Марцио)

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук до закрытия зимнего трансферного окна станет игроком «Дженоа».

Клубы уже договорились о переходе 26-летнего футболиста. Сделка до сих пор не состоялась из-за Джан Пьеро Гасперини.

Тренер команды из Бергамо не спешит отпускать хавбека из-за кадровых проблем.