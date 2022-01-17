Игнатов – о лимите: «У пожилого иностранца, который приехал доигрывать, ничему не научишься»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«Главное, чтобы в каждой команде были качественные легионеры, с которых можно брать пример. Если приезжает пожилой иностранец, чтобы просто получать деньги и доигрывать, – ничему не научишься.

Я уже рассказывал о своeм общении с Мозесом – это многое даeт мне в футбольном плане. Витя классно помогает молодым, сам вносит вклад в победы.

И, конечно, я за то, чтобы наши ребята уезжали за границу. Бояться точно не нужно. К тому же круто, когда сборная состоит из игроков разных чемпионатов», – сказал Игнатов.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)