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    Игнатов – о лимите: «У пожилого иностранца, который приехал доигрывать, ничему не научишься»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

    «Главное, чтобы в каждой команде были качественные легионеры, с которых можно брать пример. Если приезжает пожилой иностранец, чтобы просто получать деньги и доигрывать, – ничему не научишься.

    Я уже рассказывал о своeм общении с Мозесом – это многое даeт мне в футбольном плане. Витя классно помогает молодым, сам вносит вклад в победы.

    И, конечно, я за то, чтобы наши ребята уезжали за границу. Бояться точно не нужно. К тому же круто, когда сборная состоит из игроков разных чемпионатов», – сказал Игнатов.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13629

      Hektor 84 16 минут назад

      У кого тогда надо? У кокошки с Мамаем?

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      Рейтинг: +651

      прабабушка краба 22 минуты назад

      ну да, чему может научить пожилой иностранец? лучше учиться мастерству у таких же как и ты, это намного эффективнее...

      1
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      Рейтинг: +969

      Cubinec1989 29 минут назад

      Это как ляпнуть :"у старого прораба молодому мастеру нечему учиться". Клоун.

      1
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      Рейтинг: +56832

      portero 41 минуту назад

      Как ничему, зарплату выжимать у клубов научились у иносранцев, а выполнять свою работу, тренировки режим, на это болт забили....

      0
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      Рейтинг: +7346

      mihail200606 43 минуты назад

      Да у европейских ветеранов как раз таки есть чему поучиться.. Если захочешь.. Умник

      0
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      Рейтинг: +12405

      NewLife 1 час назад

      А судьи кто ? Те, которые будут решать, кто годится Игнатову, а кто нет. Твое дело приносить пользу команде за те немалые деньги, что тебе платят, и не рассуждать о том, что не понимаешь.

      1
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      Рейтинг: +503

      Nayturs 1 час назад

      Если человек хочет он научится. При этом не стоит ждать, что опытный футболист будем тебя чему то учить, ему за игры платят, а не за обучение.

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