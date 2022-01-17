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  • Игнатов – о лимите: «У пожилого иностранца, который приехал доигрывать, ничему не научишься»

Игнатов – о лимите: «У пожилого иностранца, который приехал доигрывать, ничему не научишься»

17 января 2022, 17:51
14

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«Главное, чтобы в каждой команде были качественные легионеры, с которых можно брать пример. Если приезжает пожилой иностранец, чтобы просто получать деньги и доигрывать, – ничему не научишься.

Я уже рассказывал о своeм общении с Мозесом – это многое даeт мне в футбольном плане. Витя классно помогает молодым, сам вносит вклад в победы.

И, конечно, я за то, чтобы наши ребята уезжали за границу. Бояться точно не нужно. К тому же круто, когда сборная состоит из игроков разных чемпионатов», – сказал Игнатов.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

РПЛ может принять новый лимит: «12 легионеров в заявке и 8 на поле» или «13 в заявке + налог на иностранцев» («РБ-Спорт»)

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатов Михаил
Комментарии (14)
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Nayturs
1642433072
Если человек хочет он научится. При этом не стоит ждать, что опытный футболист будем тебя чему то учить, ему за игры платят, а не за обучение.
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NewLife
1642433128
А судьи кто ? Те, которые будут решать, кто годится Игнатову, а кто нет. Твое дело приносить пользу команде за те немалые деньги, что тебе платят, и не рассуждать о том, что не понимаешь.
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mihail200606
1642434666
Да у европейских ветеранов как раз таки есть чему поучиться.. Если захочешь.. Умник
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portero
1642434779
Как ничему, зарплату выжимать у клубов научились у иносранцев, а выполнять свою работу, тренировки режим, на это болт забили....
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Cubinec1989
1642435486
Это как ляпнуть :"у старого прораба молодому мастеру нечему учиться". Клоун.
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Hektor 84
1642436260
У кого тогда надо? У кокошки с Мамаем?
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paracetamol
1642441311
Где этого придурка нашли, не успел прибыть в свинарник, а уже свинья 100%!
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moskowcity-petrv
1642445815
Юморист
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Garrincha58
1642446528
а я даже не знаю кто сь такой Игнатув...или да а в какой команде он числится или уже играет???
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slavа0508
1642480813
Зазвездился походу???Хороший мастер своего дело впитывает всё полезное как губка и не имеет значения от кого , если что то приметил полезное то взял на вооружение , а на всё больше впитывают от Кокорина и Мамаева,,,,,Хотя у Коки конечно талант зарабатывать миллионы , при этом быть весьма посредственным футболистом,,,,
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