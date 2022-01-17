Агент Кухты: «Предложения «Стока» и «Орландо Сити» были несравнимы с тем, что сделал «Локомотив»

Милан Мартынович, агент новичка «Локомотива» Яна Кухты, ответил на вопросы о переходе игрока в московский клуб.

– К Яну был интерес со стороны «Сток Сити» и «Орландо Сити» из МЛС, но оба предложения не устроили «Славию» и были несравнимы с тем, которое сделал «Локомотив».

Также был «Норвич», который просто проявлял интерес. Переговоры с «Локомотивом» проходили в обычном, спокойном режиме. Спортивный директор московского клуба приехал в Прагу, и мы быстро обо всем договорились. Скажу так: была проделана очень хорошая работа.

– Не было каких-то сомнений по поводу переезда в Россию?

– Нет, мы не хотели ждать конца трансферного окна в ожидании других предложений. Ян хотел играть в чемпионате выше классом, чем чешский.

Когда я ему сказал, что есть предложение из России, он ответил: «Отлично». Переход в «Локомотив» был лучшим решением, потому что тут он точно будет играть.

– Как думаете, будут ли проблемы с адаптацией у Яна в России?

– Думаю, что с адаптацией у Яна все будет в порядке. Нет какой-то большой разницы между менталитетом в России и Чехии.

Ян будет учить русский язык, думаю, что через полгода он будет нормально общаться и говорить на русском языке.