«Эвертон» впервые за 18 лет проиграл на выезде команде с последнего места АПЛ

«Эвертон» в гостях проиграл «Норвичу» (1:2). Последний раз ливерпульцы уступали на выезде в АПЛ команде, начавшей тур на последнем месте, в 2004 году.
Тогда, 18 лет, назад такой командой был «Вулверхэмптон», тоже обыгравший «Эвертон» со счетом 2:1. С того момента и до сегодня таких игр у ливерпульцев было 17 (девять побед, восемь ничьих).
- «Норвич» забил 2 гола в течение 2 минут. 3 очка позволили команде покинуть последнее место.
- Клуб из Норвича впервые с 2016 года ушел на перерыв в матче АПЛ, ведя в счете в 2 мяча.
- «Эвертон» идет в АПЛ 15-м.
Источник: Бомбардир.ру