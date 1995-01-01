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    «Эвертон» впервые за 18 лет проиграл на выезде команде с последнего места АПЛ

    «Эвертон» в гостях проиграл «Норвичу» (1:2). Последний раз ливерпульцы уступали на выезде в АПЛ команде, начавшей тур на последнем месте, в 2004 году.

    Тогда, 18 лет, назад такой командой был «Вулверхэмптон», тоже обыгравший «Эвертон» со счетом 2:1. С того момента и до сегодня таких игр у ливерпульцев было 17 (девять побед, восемь ничьих).

    • «Норвич» забил 2 гола в течение 2 минут. 3 очка позволили команде покинуть последнее место.
    • Клуб из Норвича впервые с 2016 года ушел на перерыв в матче АПЛ, ведя в счете в 2 мяча.
    • «Эвертон» идет в АПЛ 15-м.

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    Источник: Бомбардир.ру

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