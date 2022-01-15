«Эвертон» впервые за 18 лет проиграл на выезде команде с последнего места АПЛ

«Эвертон» в гостях проиграл «Норвичу» (1:2). Последний раз ливерпульцы уступали на выезде в АПЛ команде, начавшей тур на последнем месте, в 2004 году.

Тогда, 18 лет, назад такой командой был «Вулверхэмптон», тоже обыгравший «Эвертон» со счетом 2:1. С того момента и до сегодня таких игр у ливерпульцев было 17 (девять побед, восемь ничьих).