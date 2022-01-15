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  • Семин – о Фарке в «Краснодаре»: «Галицкий может брать на работу кого угодно, но их лучшие результаты связаны с воспитанником Мусаевым»

Семин – о Фарке в «Краснодаре»: «Галицкий может брать на работу кого угодно, но их лучшие результаты связаны с воспитанником Мусаевым»

15 января 2022, 12:59
10

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что «Краснодар» возглавил Даниэль Фарке.

«Я уже говорил, что надо стараться поддерживать наших тренеров, давать шанс молодым специалистам.

Лучшие результаты «Краснодара» связаны с воспитанником их тренерской академии Мусаевым.

Но Галицкий вкладывает в клуб свои собственные деньги, поэтому может брать на работу кого угодно», – сказал Семин.

  • Фарке заключил с «Краснодаром» контракт до 2024 года.
  • Его последним клубом был «Норвич».
  • Немец заменил уволенного Виктора Гончаренко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Семин Юрий Фарке Даниэль
Комментарии (10)
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vladimir-7
1642241405
Полностью согласен с Ю.П. Семиным, свой тренер, есть свой тренер.
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derrik2000
1642242448
Всё таки сказываются 74 года активной беспокойной и нервной жизни. Сказываются...
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portero
1642244245
Мусаеву тяжело давались беседы с барином...
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vmonomah17
1642244356
Вообще то лучшие результаты у быков были при иностранном тренере Кононове: 3е место в рпл (со вторым цска было одинаковое количество очков) и выход в 1/16 кубка уефа.
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Bozigit
1642251372
Палыч верно говорит
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Бухбух
1642264123
Фарке, как тренер, на порядок сильнее Палыча. Сильно сомневаюсь, что сам Палыч вывел бы клуб из чемпионшипа в вышку. Его стажировка в Ростове показала, что нигде, кроме Локо, он работать не сможет.
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Vitaga
1642286975
эх Шпалыч Шпалыч...годы берут своё...лучше бы молчал. был хорошим тренером но не стоит нести всякую ерунду
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Hektor 84
1642359869
Галицкий в твоих советах не нуждается и сам решит с кем у команды были лучшие результаты
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