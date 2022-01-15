Семин – о Фарке в «Краснодаре»: «Галицкий может брать на работу кого угодно, но их лучшие результаты связаны с воспитанником Мусаевым»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что «Краснодар» возглавил Даниэль Фарке.
«Я уже говорил, что надо стараться поддерживать наших тренеров, давать шанс молодым специалистам.
Лучшие результаты «Краснодара» связаны с воспитанником их тренерской академии Мусаевым.
Но Галицкий вкладывает в клуб свои собственные деньги, поэтому может брать на работу кого угодно», – сказал Семин.
- Фарке заключил с «Краснодаром» контракт до 2024 года.
- Его последним клубом был «Норвич».
- Немец заменил уволенного Виктора Гончаренко.
Источник: Sport24