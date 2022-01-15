Семин – о Фарке в «Краснодаре»: «Галицкий может брать на работу кого угодно, но их лучшие результаты связаны с воспитанником Мусаевым»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что «Краснодар» возглавил Даниэль Фарке.

«Я уже говорил, что надо стараться поддерживать наших тренеров, давать шанс молодым специалистам.

Лучшие результаты «Краснодара» связаны с воспитанником их тренерской академии Мусаевым.

Но Галицкий вкладывает в клуб свои собственные деньги, поэтому может брать на работу кого угодно», – сказал Семин.