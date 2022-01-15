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    Семин – о Фарке в «Краснодаре»: «Галицкий может брать на работу кого угодно, но их лучшие результаты связаны с воспитанником Мусаевым»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о том, что «Краснодар» возглавил Даниэль Фарке.

    «Я уже говорил, что надо стараться поддерживать наших тренеров, давать шанс молодым специалистам.

    Лучшие результаты «Краснодара» связаны с воспитанником их тренерской академии Мусаевым.

    Но Галицкий вкладывает в клуб свои собственные деньги, поэтому может брать на работу кого угодно», – сказал Семин.

    • Фарке заключил с «Краснодаром» контракт до 2024 года.
    • Его последним клубом был «Норвич».
    • Немец заменил уволенного Виктора Гончаренко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1439

      vmonomah17 10 минут назад

      Вообще то лучшие результаты у быков были при иностранном тренере Кононове: 3е место в рпл (со вторым цска было одинаковое количество очков) и выход в 1/16 кубка уефа.

      0
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      Рейтинг: +56622

      portero 12 минут назад

      Мусаеву тяжело давались беседы с барином...

      0
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      Рейтинг: +18472

      derrik2000 42 минуты назад

      Всё таки сказываются 74 года активной беспокойной и нервной жизни.
      Сказываются...

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      Рейтинг: +24011

      vladimir-7 59 минут назад

      Полностью согласен с Ю.П. Семиным, свой тренер, есть свой тренер.

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      Рейтинг: +1154

      СуперПАВ9 1 час назад

      Результаты Динамо доказывают обратное

      1
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      Рейтинг: +1439

      vmonomah17 > СуперПАВ9 17 минут назад

      Абсолютно согласен. При Шварце в Динамо заиграла своя молодежь. А наши тренеры могут только трансферы просить.
      Такой тренер как Шварц нужен быкам.

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      Рейтинг: +3344

      Красногорск_Фан > vmonomah17 9 минут назад

      Шварц всем нужен

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