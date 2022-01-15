Фукс: «Верю, что помогу ЦСКА после зимнего перерыва»

Центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс высказался о своем положении в московской команде.
– Вы не представляете, как я соскучился по футболу. Очень хочу играть! Готов помочь ЦСКА и, надеюсь, смогу это сделать после зимнего перерыва.
– Между тем, в центре обороны у армейцев сейчас присутствует конкуренция.
– Знаю, и готов доказывать, что способен принести пользу команде. Главное, чтобы ЦСКА побеждал и решил свои задачи во второй части сезона.
– У вас отличный длинный пас. Если возникнет идея попробовать вас в полузащите, что скажете?
– Мне все же удобнее на привычной позиции центрального защитника. Готов выполнять эту роль при любой тактической схеме.
- В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
- С тех пор он провел 4 матча во всех турнирах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.
Источник: Bobsoccer