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    Фукс: «Верю, что помогу ЦСКА после зимнего перерыва»

    Центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс высказался о своем положении в московской команде.

    – Вы не представляете, как я соскучился по футболу. Очень хочу играть! Готов помочь ЦСКА и, надеюсь, смогу это сделать после зимнего перерыва.

    – Между тем, в центре обороны у армейцев сейчас присутствует конкуренция.

    – Знаю, и готов доказывать, что способен принести пользу команде. Главное, чтобы ЦСКА побеждал и решил свои задачи во второй части сезона.

    – У вас отличный длинный пас. Если возникнет идея попробовать вас в полузащите, что скажете?

    – Мне все же удобнее на привычной позиции центрального защитника. Готов выполнять эту роль при любой тактической схеме.

    • В августе 2020 года ЦСКА купил Фукса за 8 миллионов евро.
    • С тех пор он провел 4 матча во всех турнирах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 11:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9162

      Alekxei Z. 29 минут назад

      Есть подозрения, что сломается в первой же игре весной.

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      Рейтинг: +24011

      vladimir-7 1 час назад

      Да уж, пора приносить существенную пользу команде. Ждем.

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      Рейтинг: +790

      OOOVVV. 1 час назад

      Хороший фактурный ЦЗ, в молодёжке ЦСКА смотрелся здорово.
      Весной проявит все свои лучшие качества.Удачи Бруно.

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