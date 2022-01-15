Фукс: «Верю, что помогу ЦСКА после зимнего перерыва»

Центральный защитник ЦСКА Бруно Фукс высказался о своем положении в московской команде.

– Вы не представляете, как я соскучился по футболу. Очень хочу играть! Готов помочь ЦСКА и, надеюсь, смогу это сделать после зимнего перерыва.

– Между тем, в центре обороны у армейцев сейчас присутствует конкуренция.

– Знаю, и готов доказывать, что способен принести пользу команде. Главное, чтобы ЦСКА побеждал и решил свои задачи во второй части сезона.

– У вас отличный длинный пас. Если возникнет идея попробовать вас в полузащите, что скажете?

– Мне все же удобнее на привычной позиции центрального защитника. Готов выполнять эту роль при любой тактической схеме.