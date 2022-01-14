35-летний победитель Евро Нани перейдет в «Венецию» (Николо Скира)

Бывший игрок сборной Португалии Нани продолжит карьеру в «Венеции». Он пополнит дебютанта Серии А в качестве свободного агента.

Медицинский осмотр пройден. Контракт будет рассчитан до конца сезона с автоматическим продлением в случае, если «Венеция» не вылетит из Серии А.

Португалец выступал за «Орландо Сити» с февраля 2019 года, а в текущем январе стал свободным агентом.

В активе форварда 31 гол и 19 ассистов в 88 матчах.

Нани – победитель Евро-2016.

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