35-летний победитель Евро Нани перейдет в «Венецию» (Николо Скира)

Бывший игрок сборной Португалии Нани продолжит карьеру в «Венеции». Он пополнит дебютанта Серии А в качестве свободного агента.
Медицинский осмотр пройден. Контракт будет рассчитан до конца сезона с автоматическим продлением в случае, если «Венеция» не вылетит из Серии А.
- Португалец выступал за «Орландо Сити» с февраля 2019 года, а в текущем январе стал свободным агентом.
- В активе форварда 31 гол и 19 ассистов в 88 матчах.
- Нани – победитель Евро-2016.
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Источник: твиттер Николо Скиры