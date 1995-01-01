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    35-летний победитель Евро Нани перейдет в «Венецию» (Николо Скира)

    Бывший игрок сборной Португалии Нани продолжит карьеру в «Венеции». Он пополнит дебютанта Серии А в качестве свободного агента.

    Медицинский осмотр пройден. Контракт будет рассчитан до конца сезона с автоматическим продлением в случае, если «Венеция» не вылетит из Серии А.

    • Португалец выступал за «Орландо Сити» с февраля 2019 года, а в текущем январе стал свободным агентом.
    • В активе форварда 31 гол и 19 ассистов в 88 матчах.
    • Нани – победитель Евро-2016.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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