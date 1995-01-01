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    Черчесов сообщил о десяти случаях заражения коронавирусом в «Ференцвароше»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о трудностях в работе с командой из-за кадровых проблем.

    – Станислав Саламович, расскажите о начале работы в новом клубе.

    – Мы собрались десять дней назад. Работаем в ежедневном режиме, все больше узнаем информации.

    Сегодня у нас первая двусторонка с нашим фарм-клубом. Сыграем два тайма по 30 минут. Неофициальный матч, потому что у нас нет народа – всего 12 человек. Поэтому посчитали неправильным играть 90 минут.

    Решили отменить тренировочный лагерь в Испании. Из-за того, что десять человек болеют коронавирусом и три игрока находятся на Кубке Африки. А так все идет в рабочем режиме.

    Мы с клубом общаемся, получаем информацию, игроки работают, больные уже выздоравливают. Вчера Марко Марин тренировался, сегодня Мухамеда Бешича первый раз увидел. Будем потихоньку их собирать и приводить в общее состояние.

    Естественно, хочется, чтобы все были на поле, но это не только от нас зависит. Весь мир сейчас с этим живет. Не мы первые, не мы последние.

    Если нам перенесут первый тур после зимней паузы, а такая возможность есть, тогда слетаем в Испанию или в Турцию, проведем тот сбор, который отменили.

    • Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря.
    • Его дебют ожидается 27 января.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2354

      Enter2006 17 минут назад

      Сделай им свой шашлык и угости своей разведённой рыбой - ковид 100% отступит!

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