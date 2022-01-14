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  • Черчесов сообщил о десяти случаях заражения коронавирусом в «Ференцвароше»

Черчесов сообщил о десяти случаях заражения коронавирусом в «Ференцвароше»

14 января 2022, 17:26
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о трудностях в работе с командой из-за кадровых проблем.

– Станислав Саламович, расскажите о начале работы в новом клубе.

– Мы собрались десять дней назад. Работаем в ежедневном режиме, все больше узнаем информации.

Сегодня у нас первая двусторонка с нашим фарм-клубом. Сыграем два тайма по 30 минут. Неофициальный матч, потому что у нас нет народа – всего 12 человек. Поэтому посчитали неправильным играть 90 минут.

Решили отменить тренировочный лагерь в Испании. Из-за того, что десять человек болеют коронавирусом и три игрока находятся на Кубке Африки. А так все идет в рабочем режиме.

Мы с клубом общаемся, получаем информацию, игроки работают, больные уже выздоравливают. Вчера Марко Марин тренировался, сегодня Мухамеда Бешича первый раз увидел. Будем потихоньку их собирать и приводить в общее состояние.

Естественно, хочется, чтобы все были на поле, но это не только от нас зависит. Весь мир сейчас с этим живет. Не мы первые, не мы последние.

Если нам перенесут первый тур после зимней паузы, а такая возможность есть, тогда слетаем в Испанию или в Турцию, проведем тот сбор, который отменили.

  • Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря.
  • Его дебют ожидается 27 января.

Черчесов: «Венгерский язык реально сложный, а на английском через месяц отвечу на любой вопрос»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Европа Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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Enter2006
1642170520
Сделай им свой шашлык и угости своей разведённой рыбой - ковид 100% отступит!
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portero
1642179324
Саламыч всех заразил???
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