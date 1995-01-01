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    Черчесов: «Венгерский язык реально сложный, а на английском через месяц отвечу на любой вопрос»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал об изучении иностранных языков.

    – Как у вас обстоят дела с венгерским и английским языком?

    – С венгерским, конечно, проблематично, потому что это реально сложный язык.

    А с английским... Я его улучшаю, потому что в последнее время не очень-то и практиковался в нем. Лучше говорю по-немецки, разумеется.

    Английский продолжаю учить, через месяц буду готов ответить на любой вопрос.

    • Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13608

      Hektor 84 14 минут назад

      Заговоришь как Мутко?

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      Рейтинг: +23989

      vladimir-7 21 минуту назад

      Вот лысый-лингвист дал и немецкий и английский в совершенстве знает,
      а вот венгерский, это проблема, но зато русский, пока, со словарем.

      0
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      Рейтинг: +11251

      Fusballer 56 минут назад

      Ахаха))) Полиглот)))

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      Рейтинг: +2354

      Enter2006 1 час назад

      Да ты хоть на русском научись разговаривать, твои пресс-конференции были на уровне Кличко ))

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      Рейтинг: +434

      Октавиус 1 час назад

      У Стаса то и с русским не очень, а тут ещё другие языки учить...не жалеют совсем демократического диктатора)

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