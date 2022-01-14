Черчесов: «Венгерский язык реально сложный, а на английском через месяц отвечу на любой вопрос»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал об изучении иностранных языков.

– Как у вас обстоят дела с венгерским и английским языком?

– С венгерским, конечно, проблематично, потому что это реально сложный язык.

А с английским... Я его улучшаю, потому что в последнее время не очень-то и практиковался в нем. Лучше говорю по-немецки, разумеется.

Английский продолжаю учить, через месяц буду готов ответить на любой вопрос.