Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Венгерский язык реально сложный, а на английском через месяц отвечу на любой вопрос»

Черчесов: «Венгерский язык реально сложный, а на английском через месяц отвечу на любой вопрос»

14 января 2022, 15:57
6

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал об изучении иностранных языков.

– Как у вас обстоят дела с венгерским и английским языком?

– С венгерским, конечно, проблематично, потому что это реально сложный язык.

А с английским... Я его улучшаю, потому что в последнее время не очень-то и практиковался в нем. Лучше говорю по-немецки, разумеется.

Английский продолжаю учить, через месяц буду готов ответить на любой вопрос.

  • Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря.
  • Его дебют ожидается 27 января.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Европа Ференцварош Черчесов Станислав
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Октавиус
1642165149
У Стаса то и с русским не очень, а тут ещё другие языки учить...не жалеют совсем демократического диктатора)
Ответить
Enter2006
1642165180
Да ты хоть на русском научись разговаривать, твои пресс-конференции были на уровне Кличко ))
Ответить
Fusballer
1642168158
Ахаха))) Полиглот)))
Ответить
vladimir-7
1642170301
Вот лысый-лингвист дал и немецкий и английский в совершенстве знает, а вот венгерский, это проблема, но зато русский, пока, со словарем.
Ответить
Hektor 84
1642170708
Заговоришь как Мутко?
Ответить
Axe111
1642185741
Не будешь!!!!
Ответить
Главные новости
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
01:31
Гонду близок к уходу из ЦСКА
01:13
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
01:00
Генич объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Оренбург»
00:50
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
00:43
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Все новости
Все новости
Фабрицио Романо раскрыл следующий клуб Мудрика
01:22
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
Вчера, 23:40
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
Вчера, 22:50
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
Вчера, 22:37
1
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
Вчера, 22:23
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
Вчера, 22:09
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
Вчера, 21:49
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
Вчера, 21:32
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
8
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
Вчера, 20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
23
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
Вчера, 20:19
Стало известно, когда назовут номинантов на «Золотой мяч»-2026
Вчера, 20:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+