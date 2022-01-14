Каттани: «Зимой Жиго точно не уйдет из «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал будущее в клубе центрального защитника Самуэля Жиго.

«Зимой он точно никуда не уйдет. Я согласен с болельщиками, он очень важный игрок для команды. У него истекает контракт, он сам примет решение по своему будущему.

Надо отметить, что за все время в «Спартаке» он проявил к клубу большую лояльность. Он и агент уважительно ведут себя по отношению к нам.

Мне звонили другие клубы еще когда я был в Париже, но я сказал, что Жиго не для продажи. Я не хочу ослаблять команду зимой. Если сейчас выдернуть Жиго из команды, команда станет слабее.

Я не возьму на себя эту ответственность. Понятно, что летом мы можем потерять в деньгах. Но другая чаша весов перевешивает», – сказал Каттани.