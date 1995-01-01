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    Каттани: «Зимой Жиго точно не уйдет из «Спартака»

    Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал будущее в клубе центрального защитника Самуэля Жиго.

    «Зимой он точно никуда не уйдет. Я согласен с болельщиками, он очень важный игрок для команды. У него истекает контракт, он сам примет решение по своему будущему.

    Надо отметить, что за все время в «Спартаке» он проявил к клубу большую лояльность. Он и агент уважительно ведут себя по отношению к нам.

    Мне звонили другие клубы еще когда я был в Париже, но я сказал, что Жиго не для продажи. Я не хочу ослаблять команду зимой. Если сейчас выдернуть Жиго из команды, команда станет слабее.

    Я не возьму на себя эту ответственность. Понятно, что летом мы можем потерять в деньгах. Но другая чаша весов перевешивает», – сказал Каттани.

    • В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
    • Его контракт с клубом истекает в июне.
    • В текущем сезоне француз провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +479

      Ник Уволен 47 минут назад

      Без паспорта точно никуда не уйдёшь. Отобрали его у хранцуза. Гыгыгы

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