Каттани: «Зимой Жиго точно не уйдет из «Спартака»

Без паспорта точно никуда не уйдёшь. Отобрали его у хранцуза. Гыгыгы
Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал будущее в клубе центрального защитника Самуэля Жиго.
«Зимой он точно никуда не уйдет. Я согласен с болельщиками, он очень важный игрок для команды. У него истекает контракт, он сам примет решение по своему будущему.
Надо отметить, что за все время в «Спартаке» он проявил к клубу большую лояльность. Он и агент уважительно ведут себя по отношению к нам.
Мне звонили другие клубы еще когда я был в Париже, но я сказал, что Жиго не для продажи. Я не хочу ослаблять команду зимой. Если сейчас выдернуть Жиго из команды, команда станет слабее.
Я не возьму на себя эту ответственность. Понятно, что летом мы можем потерять в деньгах. Но другая чаша весов перевешивает», – сказал Каттани.
- В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
- Его контракт с клубом истекает в июне.
- В текущем сезоне француз провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.