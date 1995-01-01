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    Ломовицкий: «Витория спросил: «Что бы ты выбрал – быть средним полузащитником или крутым защитником?

    Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал о том, как на него повлиял разговор с экс-главным тренером «Спартака» Руем Виторией.

    «Руй Витория на сборах пробовал меня защитником, а перед стартом чемпионата у нас состоялся разговор. Тренер сказал, что ему нравится, как я агрессивно вступаю в отбор, как борюсь, что неуступчив. И уточнил: «Как ты смотришь на то, чтобы играть в защите?»

    Я ответил: «Это «Спартак», если вы так видите на сегодняшний день, то никаких проблем». Он еще сказал такую фразу: «Что бы ты выбрал? Быть средним полузащитником или крутым защитником? Я вижу, что у тебя может получиться».

    Я потом долго гонял эту фразу в голове и думал: «Почему нет?» Серьезный тренер, работал с классными футболистами, брал титулы в Европы.

    Пока не могу сказать, в какой именно роли меня видят в «Рубине», но если и Слуцкий начнет меня пробовать в защите, то сомнений не останется. Конкуренция меня не смущает, смысл ее бояться? Я готов», – цитирует Ломовицкого Sports.ru.

    • «Спартак» продал Ломовицкого за 1,5 миллиона евро.
    • С «Рубином» игрок заключил контракт до 2023 года.
    • Витория тренировал «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      sergеy 26 минут назад

      Еcли делaете cтавки pro100bets.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56529

      portero 1 час назад

      Будь крутым, мы порадуемся если в нашем чемпе крутые будут играть....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22307

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Эх, Саня! В какой роли тебя видит Слуцкий в Рубине, надо было точно знать перед тем, как поставил подпись под контрактом. Главное, чтобы тебя там не видели в роли инструмента по зарабатыванию бабла.

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