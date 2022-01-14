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  • Ломовицкий: «Витория спросил: «Что бы ты выбрал – быть средним полузащитником или крутым защитником?

Ломовицкий: «Витория спросил: «Что бы ты выбрал – быть средним полузащитником или крутым защитником?

14 января 2022, 12:52
5

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал о том, как на него повлиял разговор с экс-главным тренером «Спартака» Руем Виторией.

«Руй Витория на сборах пробовал меня защитником, а перед стартом чемпионата у нас состоялся разговор. Тренер сказал, что ему нравится, как я агрессивно вступаю в отбор, как борюсь, что неуступчив. И уточнил: «Как ты смотришь на то, чтобы играть в защите?»

Я ответил: «Это «Спартак», если вы так видите на сегодняшний день, то никаких проблем». Он еще сказал такую фразу: «Что бы ты выбрал? Быть средним полузащитником или крутым защитником? Я вижу, что у тебя может получиться».

Я потом долго гонял эту фразу в голове и думал: «Почему нет?» Серьезный тренер, работал с классными футболистами, брал титулы в Европы.

Пока не могу сказать, в какой именно роли меня видят в «Рубине», но если и Слуцкий начнет меня пробовать в защите, то сомнений не останется. Конкуренция меня не смущает, смысл ее бояться? Я готов», – цитирует Ломовицкого Sports.ru.

  • «Спартак» продал Ломовицкого за 1,5 миллиона евро.
  • С «Рубином» игрок заключил контракт до 2023 года.
  • Витория тренировал «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.

Ломовицкий: «В «Спартаке» ощущаешь давление. Телеграм Заремы читал, как и вся команда»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ломовицкий Александр Витория Руй
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1642154589
Эх, Саня! В какой роли тебя видит Слуцкий в Рубине, надо было точно знать перед тем, как поставил подпись под контрактом. Главное, чтобы тебя там не видели в роли инструмента по зарабатыванию бабла.
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portero
1642158530
Будь крутым, мы порадуемся если в нашем чемпе крутые будут играть....
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вальтер79
1642163605
а саня ответил я выбираю лавку и большую зарплату)))))))))
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IVANRUS777
1642165350
Да уж...неуступчивый. Как говорится сам себя не похвалишь, никто не похвалит. В обороне, когда его выпускали на фланг, то там треш творился. Очень слабый игрок. Надо в голове своей поменять отношение к делу, тогда может ещё есть шанс поднять свой уровень. А Витория уже от безысходности такие слова сказал, в надежде, что поменяв позицию парень может поверить в себя и вдруг получится, но напрасно....
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Форвард 79
1642175692
Не получилось не то не другое
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