Ломовицкий: «Витория спросил: «Что бы ты выбрал – быть средним полузащитником или крутым защитником?

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал о том, как на него повлиял разговор с экс-главным тренером «Спартака» Руем Виторией.

«Руй Витория на сборах пробовал меня защитником, а перед стартом чемпионата у нас состоялся разговор. Тренер сказал, что ему нравится, как я агрессивно вступаю в отбор, как борюсь, что неуступчив. И уточнил: «Как ты смотришь на то, чтобы играть в защите?»

Я ответил: «Это «Спартак», если вы так видите на сегодняшний день, то никаких проблем». Он еще сказал такую фразу: «Что бы ты выбрал? Быть средним полузащитником или крутым защитником? Я вижу, что у тебя может получиться».

Я потом долго гонял эту фразу в голове и думал: «Почему нет?» Серьезный тренер, работал с классными футболистами, брал титулы в Европы.

Пока не могу сказать, в какой именно роли меня видят в «Рубине», но если и Слуцкий начнет меня пробовать в защите, то сомнений не останется. Конкуренция меня не смущает, смысл ее бояться? Я готов», – цитирует Ломовицкого Sports.ru.

«Спартак» продал Ломовицкого за 1,5 миллиона евро.

С «Рубином» игрок заключил контракт до 2023 года.

Витория тренировал «Спартак» с мая по декабрь 2021 года.

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