Ломовицкий: «В «Спартаке» ощущаешь давление. Телеграм Заремы читал, как и вся команда»

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал о давлении, которое ощущал в «Спартаке».

«Главное воспоминание из первых матчей в основе – Ещенко. Я его просто ненавидел! Мы потом с ним смеялись, я говорю: «Ещ, ты тогда пихал мне все 90 минут. Будто ты на плече моем сидишь и каждую секунду недоволен мной».

Но в «Спартаке» давление ощущаешь, конечно, не только от Ещенко. Во-первых, «Спартак» все обсуждают, а футболисты это читают. Телеграм Заремы тоже – честно скажу, заходил туда и видел все. Думаю, как и вся команда.

После поражений в директе инстаграма больше сотни сообщений – старшие даже говорили молодым, чтобы ничего не читал», – сказал Ломовицкий.