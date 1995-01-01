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    Ломовицкий: «В «Спартаке» ощущаешь давление. Телеграм Заремы читал, как и вся команда»

    Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал о давлении, которое ощущал в «Спартаке».

    «Главное воспоминание из первых матчей в основе – Ещенко. Я его просто ненавидел! Мы потом с ним смеялись, я говорю: «Ещ, ты тогда пихал мне все 90 минут. Будто ты на плече моем сидишь и каждую секунду недоволен мной».

    Но в «Спартаке» давление ощущаешь, конечно, не только от Ещенко. Во-первых, «Спартак» все обсуждают, а футболисты это читают. Телеграм Заремы тоже – честно скажу, заходил туда и видел все. Думаю, как и вся команда.

    После поражений в директе инстаграма больше сотни сообщений – старшие даже говорили молодым, чтобы ничего не читал», – сказал Ломовицкий.

    • Зарема Салихова – жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.
    • Летом она создала телеграм-канал, но позже перестала его вести.
    • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12330

      NewLife 21 минуту назад

      Сколько же вреда Спартаку принесла эта бабенка в этом сезоне.

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