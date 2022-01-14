Ломовицкий: «В «Спартаке» ощущаешь давление. Телеграм Заремы читал, как и вся команда»

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал о давлении, которое ощущал в «Спартаке».
«Главное воспоминание из первых матчей в основе – Ещенко. Я его просто ненавидел! Мы потом с ним смеялись, я говорю: «Ещ, ты тогда пихал мне все 90 минут. Будто ты на плече моем сидишь и каждую секунду недоволен мной».
Но в «Спартаке» давление ощущаешь, конечно, не только от Ещенко. Во-первых, «Спартак» все обсуждают, а футболисты это читают. Телеграм Заремы тоже – честно скажу, заходил туда и видел все. Думаю, как и вся команда.
После поражений в директе инстаграма больше сотни сообщений – старшие даже говорили молодым, чтобы ничего не читал», – сказал Ломовицкий.
- Зарема Салихова – жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.
- Летом она создала телеграм-канал, но позже перестала его вести.
- «Спартак» идет в РПЛ 9-м.
Источник: Sports.ru