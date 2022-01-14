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  • Ломовицкий: «В «Спартаке» ощущаешь давление. Телеграм Заремы читал, как и вся команда»

Ломовицкий: «В «Спартаке» ощущаешь давление. Телеграм Заремы читал, как и вся команда»

14 января 2022, 11:44
6

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал о давлении, которое ощущал в «Спартаке».

«Главное воспоминание из первых матчей в основе – Ещенко. Я его просто ненавидел! Мы потом с ним смеялись, я говорю: «Ещ, ты тогда пихал мне все 90 минут. Будто ты на плече моем сидишь и каждую секунду недоволен мной».

Но в «Спартаке» давление ощущаешь, конечно, не только от Ещенко. Во-первых, «Спартак» все обсуждают, а футболисты это читают. Телеграм Заремы тоже – честно скажу, заходил туда и видел все. Думаю, как и вся команда.

После поражений в директе инстаграма больше сотни сообщений – старшие даже говорили молодым, чтобы ничего не читал», – сказал Ломовицкий.

  • Зарема Салихова – жена владельца «Спартака» Леонида Федуна.
  • Летом она создала телеграм-канал, но позже перестала его вести.
  • «Спартак» идет в РПЛ 9-м.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ломовицкий Александр
Комментарии (6)
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NewLife
1642151537
Сколько же вреда Спартаку принесла эта бабенка в этом сезоне.
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derrik2000
1642152977
"Телеграм Заремы тоже – честно скажу, заходил туда и видел все. Думаю, как и вся команда." Вот вам и ответ, ПА-ЧИ-МУ, показав на предсезонных сборах под руководством Руя Витории ПРЕКРАСНЫЙ комбинационный остро атакующий футбол, вдруг ВСЯ КОМАНДА, как будто Старик Хоттабыч вырвал волосинку из своей бороды и что-то там нашептав, РАЗУЧИЛАСЬ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ. Что называется, делайте выводы. Я для себя вывод сделал.
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portero
1642154440
Да... канал Заремы это как "послание хозяйки игрокам" обязательные к прочтению и выполнению....
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DOCTOR PENALTY
1642155201
Везде есть давление, минимум 120 на 80. В Спартаке всегда оно выше нормы, и это правильно!
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Enter2006
1642155379
Вот что значит, что лучше не читать бегло и между строк, я уж думал это Зарема написала: "Ещ, ты тогда пихал мне все 90 минут". Потом прочитал норм и всё ясно стало )))
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zigbert
1642184270
Может быть это давление и помешало Александру показать свои лучшие качества на поле. Удачи в Рубине!
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